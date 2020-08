Karmele Marchante llama "maltratador misógino" a Jorge Javier y carga duramente contra 'Sálvame'

Karmele Marchante abandonó definitivamente Sálvame en diciembre de 2016. La excolaboradora calificó aquella etapa como "los peores seis años laborales de su vida" y aseguró también que jamás volvería. Ahora, tras los últimos comentarios vertidos sobre su persona en el programa de Telecinco, la catalana se ha despachado a gusto en sus redes sociales.

Lo cierto es que días atrás ya dijo en su cuenta oficial de Twitter que no siguieran hablando de ella en Sálvameo terminaría revelando trapos sucios del programa. Dicho y hecho, este jueves ha cumplido su promesa: ha arremetido duramente contra el formato, la productora y sus excompañeros, pero además se ha cebado contra Jorge Javier.

Karmele Marchante, sin pelos en la lengua

Tras el aviso, Marchante ha relatado cosas tan graves como: "Me da mucho asco que la gentuza de Sálvame siga hablando de mí. Ayer el maltratador misógino Jorge Javier, antes el comprador de criaturas e inventor de enfermedades, condenado por el Tribunal Supremo. ¿Por qué esta obsesión? Mi vida está en derroteros profesionales distintos".

"Nunca le hice la pelota al enano psicópata, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de maltrato, bullying y mentiras. Me largué, soy feliz, escribo de política, trabajo en TV3. ¿A qué viene esa obsesión enfermiza? Dejadme en paz ya, panda de ignorantes y ágraf@s (personas que son incapaces de escribir o no saben hacerlo)", ha continuado en su perfil de Twitter.

Pero la cosa no ha terminado ahí. La periodista ha amenazado también al programa y ha explicado que si continúan hablando de ella, finalmente contará toda la experiencia que vivió. "Si me siguen nombrando escribo todo. Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres y tener mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novi@s. Peleas por la publicidad....", ha concluido Marchante.

¿Sacará la Fábrica de la Tele, productora del polémico show, la artillería pesada contra ella u ordenará guardar silencio? Sin duda, estas acusaciones no caerán en saco roto y es posible que puedan plantearle un problema legal a la periodista catalana que ha utilizado Twitter para despacharse a gusto contra el programa y sus excompañeros. ¿Contratarán a Mariñas para que le diga eso de: "¡Que te calles Karmele!"?

Atropellada por un coche

El pasado 27 de julio, la periodista contó también a través de las redes sociales el sobresalto sufrido en la vía pública tras ser atropellada por un coche. "El pasado miércoles, mientras hacía deporte, un conductor que iba hablando por teléfono me embistió en un paso cebra causándome daños graves", relató en su perfil.

En sus palabras sobre el accidente aprovechó, de paso, para atizar a los que fueron sus compañeros de trabajo durante años: "No fue mi intención explicar este horrible hecho, pero como en el peor de los programas, que ya no trabajo, su obsesión por mí no ceja, lo cuento yo". Visto el apoyo y cariño que recibió al compartir el desagradable suceso, la catalana quiso tranquilizar a todos con un segundo mensaje: "Voy a mejor, y muchas gracias por tantos mensajes de cariño. ¡He vuelto a nacer!".