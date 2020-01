Karelys Rodríguez, amiga de Cayetano Rivera, y su extraño acompañante en su primera aparición televisiva

Karelys Rodríguez podría estar preparando su salto al mundo del corazón. La joven letrada, que ha puesto en jaque la relación de Cayetano Rivera y Eva González, ha dado sus primeras declaraciones en televisión.

Lo ha hecho en exclusiva en 'Socialité', el programa de Telecinco que presenta María Patiño los fines de semana. Más allá de sus palabras, bastante escasas por su esquiva actitud, y su feo gesto con la reportera que intentaba entrevistarla, ha llamado la atención su acompañante. Se trata de una persona estrechamente vinculada al círculo de Eva González.

Las palabras de Karelys en su primera aparición televisiva

Para conseguir arrancar una frase de los labios de Karelys Rodríguez, una reportera de 'Socialité' se desplazó hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí, la joven regresaba de un viaje a Londres, ciudad en la que se tomaron las famosas fotografías en las que aparece en actitud cariñosa junto a Cayetano Rivera.

Tras ignorar durante un rato a la periodista y al cámara que iban tras ella, y hacerles serpentear entre los coches que se dirigían al aeropuerto, Karelys explicó que no quería pronunciarse: "Y menos ahora que es la primera vez que me grabáis, no voy a salir".

El extraño acompañante de Karelys vinculado a Eva González

A pesar de sus breves palabras, una imagen hizo que el viaje del equipo de 'Socialité' no fuera en vano. Cuando Karelys Rodríguez subía al coche que iba recogerla, las imágenes captadas por el cámara revelaron la identidad del conductor.

Era, ni más ni menos, que el fotógrafo de Eva González. Está información ha alimentado aún más las teorías sobre las extraña actitud de Karelys, que ha aparecido recientemente en la portada de la revista Hola!, donde ya protagonizó un posado "robado", a pesar de haber renegado de los medios en otras ocasiones.

La mala actitud de Karelys con una reportera de 'Socialité'

Tras no haber conseguido que Karelys Rodríguez contestase a sus preguntas, Alexia Rivas, la reportera que la persiguió por el aeropuerto, volvió a intentarlo al día siguiente. Dicha fecha coincidía con el cumpleaños de Karelys y el programa de María Patiño decidió tener un detalle con ella.

La reportera de 'Socialité' intentó entregar a la abogada un regalo, probablemente unos bombones por la forma del paquete, mientras ella se dirigía hacia su casa familiar. Karelys, lejos de ser amable con la prensa, optó por ignorar a la periodista que intentó darle, sin éxito, el presente a la madre de la letrada.

¿Es todo un plan urdido por Cayetano Rivera y Eva González?

Después de una extraña Navidad separados, Cayetano Rivera y Eva González han reaparecido juntos en contadas ocasiones. Una de ellas fue en una visita a un centro médico en la que Eva intento esconderse en la parte trasera del vehículo en el que viajaban.

El perfil bajo de la pareja y las extrañas apariciones de Karelys en la revista de cabecera del torero y la presentadora de 'La Voz' podrían formar parte de un intento de Eva y Cayetano por restaurar su imagen pública.

Karelys aseguró en Hola! que ella había mantenido una relación sentimental con el diestro en 2014, año en el que Eva y Cayetano tuvieron una fuerte crisis de pareja que provocó que estuviesen nueve meses distanciados. Esto aligeraría la gravedad de la traición ya que, en teoría, se habían dado un tiempo cuando sucedió todo.

Por otro lado, puede que esta fama repentina acompañada de nuevos ingresos haya sido un aliciente para que Karelys cuente la versión que a Cayetano Rivera le interesa y así todos puedan volver al escenario previo a la supuesta infidelidad mientras la abogada gana un dinero extra.

Y tú, ¿qué opinas de Karelys Rodríguez?