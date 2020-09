Kanye West orina sobre un Grammy en medio de su disputa con las discográficas

Kanye West, rapero y candidato independiente a las elecciones presidenciales de EEUU, ha publicado un vídeo en su perfil de Twitter en el que aparece orinando sobre un premio Grammy después de mostrar sus contratos discográficos.

El clip de vídeo, que en menos de una hora ha superado los 5 millones de visualizaciones, está acompañado del mensaje "no voy a parar", en referencia a una presunta disputa que el conocido músico mantendría con sus sellos discográficos y por la que se niega a publicar nuevas canciones.

"Universal no me dirá lo que cuestan mis grabaciones porque saben que puedo permitírmelas", afirma West en una serie de insólitos y chocantes mensajes.

El rapero, que en días anteriores pidió terminar su contrato con los sellos de Sony y Universal, asegura que hará "todo en su poder legal" y usará "su voz para que cambien todos los contratos de artistas comenzando por obtener sus grabaciones para sus hijos".

EVERYONE AT UNIVERSAL AND VIVENDI PLEASE UNDERSTAND THAT I WILL DO EVERYTHING IN MY LEGAL POWER AND USE MY VOICE UNTIL ALL ARTIST CONTRACTS ARE CHANGED STARTING WITH GETTING MY MASTERS FOR MY CHILDREN I WILL NOT STOP I PROMISE YOU IM AM PETTY AND VERY PERSONAL