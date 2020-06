Justin Bieber estalla tras ser acusado de abusos sexuales por varias fans.

Justin Bieber, de 26 años, se ha convertido en protagonista de las redes sociales en los últimos días después de que dos fans le hayan acusado de haber abusado sexualmente de ellas durante una de las giras del cantante, incluso han hablado de violación a través de Internet. Los hechos habrían ocurrido en 2014 y 2015.

"Justin me hizo aceptar no decirle nada a nadie, o podría tener serios problemas legales", ha señalado en Twitter una de las jóvenes llamada Danielle. "Después, me pidió que me fuera con él a la cama", añadió. Según cuenta, habría ocurrido tras un evento musical en Austin, Texas, en marzo de 2014, cuando las propusieron tanto a ella como a sus amigas conocer al cantante y luego este las invitó a su habitación en el hotel Four Seasons. A este testimonio se le ha sumado el de otras dos chicas.

Danielle se ha lanzado a contar su historia después de que otras dos chicas, Gaby y Ansel, lo hayan hecho también. "Si Justin llega a ver esto, sabes quién soy. Sé que te acordarás. Espero que tu vida sea un infierno después de esto y que te ahogues en la culpa".

El artista, que está casado con la modelo Hailey Baldwin, se ha visto obligado a salir en su defensa de las graves acusaciones y limpiar su nombre. Incluso los testimonios de estas fans han llegado a involucrar a su exnovia, Selena Gomez.

"Esta historia no es verdad tal y como demostraré. No estuve en esa localización"

"Normalmente no respondo cosas ya que llevo toda mi carrera lidiando con acusaciones extrañas pero después de hablar con mi mujer y con mi equipo he decidido hablar sobre un tema esta noche. Los rumores son rumores pero el abuso sexual es algo que no me tomo a la ligera. He querido hablar de esto rápidamente y por respeto a todas esas victimas que lidian con estos problemas día a día, y he querido asegurarme de que tenía todos los detalles antes de hacer ninguna declaración", ha escrito en sucuenta de Twitter.

I don’t normally address things as I have dealt with random accusations my entire career but after talking with my wife and team I have decided to speak up on an issue tonight. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Después continúa diciendo: "En las pasadas 24 horas un nuevo tuit apareció contando una historia de mí envuelto en un abuso sexual el 9 de marzo de 2014 en Austin, Texas, en el hotel Four Seasons. Quiero ser claro. Esa historia no es verdad. De hecho, tal y como pronto demostraré, nunca estuve en esa localización. Como su historia relata, sorprendí a la audiencia en el Sxsw de Austin cundo aparecí en el escenario con el que era mi asistente en los conciertos y canté unas canciones. Lo que esa persona no sabía es que aparecí en ese show con la que entonces era mi novia, Selena Gomez".

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

As her story told I did surprise a crowd in Austin at Sxsw where I appeared on stage with my then assistant side stage and sang a few songs. What this person did not know was that I attended that show with my then gf Selena Gomez — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Bieber ha publicado pruebas para demostrar que es mentira

"Cada testimonio de abuso sexual debe ser tomado en serio y esta es la razón por la que mi respuesta era necesaria. No obstante, esta historia es imposible y por eso trabajaré con Twitter y con las autoridades para tomar acciones legales", ha advertido Bieber.

Además de dar su correspondiente versión, Justin Bieber ha adjuntado varias pruebas para demostrar que todo el relato es mentira y que las acusaciones de abuso sexual han sido inventadas. Ha aportado fotos, links de reportajes y hasta las facturas del Airbnb donde se alojó en Austin. Incluso se ha puesto en contacto con el mánager del hotel Four Seasons para aclarar que no estuvo allí y ha afirmado que si es necesario, hablará con la prensa.

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Los detalles del relato de una de las fans

Según Danielle, esto es lo que ocurrió: “El 9 de marzo de 2014 fui sexualmente abusada por Justin Bieber. Estaba con su exnovia en un concierto en Houston, Texas. Yo y dos amigos nos enteramos que Scooter (el mánager de Justin) tenía un evento en Banger’s Sausage House esa noche en Austin, Texas. Cody Simpson, Tory Kelly, The Wanted y más fueron al evento. Más tarde, Justin Bieber sorprendió a la audiencia de aproximadamente 100 personas y cantó un par de canciones".

Después su relato continúa: “Mis amigas y yo estábamos disfrutando de la noche hasta que un hombre se nos acercó y nos dijo que si queríamos esperar a conocer a Justin cuando terminase el show. Obviamente dijimos que sí. Mis amigas y yo creímos que fue raro al principio como prometimos, nos quedamos hasta el final porque éramos fans. Justin se acercó hacia nosotras, se sacó un par de fotos y habló unos 20 minutos.

"Justin y otro hombre que parecía su amigo nos invitaron al Four Seasons Hotel (...). Al llegar, el amigo de Justin se llevó a mis dos amigas y él me llevó a otra habitación. Justin me hizo prometer que no le diría nada a nadie o tendría un problema legal serio. Me pidió mi teléfono y lo puso a cargar. Le pregunté si era una excusa para sacármelo de encima y me dijo que le acompañase a la cama”, explica Danielle.

"Le pregunté dónde estaba Selena para sacarle conversación y me dijo que no me preocupase por eso, que ella iba a llegar más tarde. Le seguí preguntando cosas pero él se me acercó a besarme.Estaba en shock con lo que hizo. Supuse que era una señal para callarme así que lo besé. Pensé para mis adentros que había tomado un par de bebidas y que él podría suponer por mi aliento a alcohol que estaba ebria y que no iba a pasar nada malo después", continúa.

"Le dije que se estaba pasando y debíamos parar"

"Sabía que estaba (saliendo) con Selena pero pensé que así son todas las típicas estrellas del pop, buscando atención de otras mujeres porque la que tienen no es suficiente. Típicas cosas de Hollywood. Recuerden que esto fue en 2014, cuando él estaba fuera de control", aclara la joven.

Después relata el presunto abuso sexual: “Nuestros pequeños besos fueron subiendo de tono. Después de 10 minutos sentados me acostó y se puso encima mío, empezó a besarme el cuello, bajando hacia mi estómago. Desabrochó mis vaqueros, me los quitó y empezó a tocar hacia mi ropa interior con sus dedos. Entonces empecé a pensar y a dudar, me preguntaba ‘¿Y Selena?’, ‘¿yo consentí esto?’, ‘¿cómo podría reaccionar ella si se entera?’, ‘¿dónde están mis amigas?’, ‘¿cómo puede ser normal y estar bien esto?’.

Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. pic.twitter.com/nXMSQMqmpi — Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2020

"Le dije que se estaba pasando y que debíamos parar porque quería encontrar a mis amigas, además me sentía culpable por Selena. Ahí es donde me dijo: ‘Relájate, están todos bien’. Me sacó mi ropa interior, sus pantalones y ropa interior, agarró las sábanas y las puso sobre nosotros. Su cuerpo estaba sobre el mío, piel con piel", indica.

A continuación relata cómo empezó a sentirse mal: "Estaba muy incómoda, empecé a hiperventilar. Le dije que saliera, que me estaba empezando a preocupar por mis amigas, pero ya era muy tarde, entró a la fuerza en mí antes de que terminara de hablar. Me quedó ahí, sin palabras. Mi cuerpo se sintió inconsciente. No quiero entrar en detalles de lo que sucedió después. Aunque esto fue hace 6 años, aunque era un año mayor que él (él tenía 20 y yo 21), fui aún así sexualmente abusada sin mi consentimiento".

Danielle concluye su relato diciendo: "A finales del año pasado decidí finalmente hablar. Le conté a mis amigos más cercanos y familiares directos. Fue difícil pero finalmente conseguí contar mi historia. Si algunas vez fuiste víctima de abuso sexual, te creo. Tú y tu historia importáis". La historia de la fan se ha hecho viral en Twitter y por ello Justin Bieber ha tenido que que romper su silencio.

Otra fan también le ha acusado

Al testimonio de Danielle, también se ha sumado el de otra joven, Kadi, que también ha denunciado haber sufrido acoso sexual por parte del cantante.

En su caso, afirmó que el guardaespaldas de Bieber la invitó al hotel del artista en Nueva York, donde conoció a Justin en mayo de 2015.