Julio Ruz, expulsado de 'GH Dúo' por "conducta inaceptable" hacia su ex, María Jesús Ruiz

Este domingo se ha emitido el debate de 'GH Dúo', y ha estado más que calentito. Nada más comenzar, se ha comunicado la decisión del programa respecto al comportamiento que ha tenido Julio Ruz hacia su ex, María Jesús Ruiz, en la casa.

Mediaset ha decidido expulsar al concursante por "conducta inaceptable" hacia su compañera de concurso.

Julio, expulsado

Todo comenzó el miércoles, cuando Julio estuvo persiguiendo a María Jesús por toda la casa. Acabó arrinconándola en la lavandería, y sus compañeros se asustaron.

Después de ver que ambos entraban en la sala, se quedaron muy atentos a lo que ocurría. Antonio Tejado, entonces, entró y separó a la pareja. "He visto que la cogías del brazo desde allí", dijo la pareja de Candela Acevedo. "¡Estáte quietecito!", gritaba Ylenia desde el jardín.

Tras ello, María Jesús salió de la lavandería intentando calmar los ánimos de todos. "No pasa nada", repetía. Julio, nervioso, espetaba: "María Jesús, cuéntales la verdad, diles lo que ha pasado".

Este fue el momento:

Julio está canceladísimo.Qué asco como persigue a Maria Jesus y la agarra. #GHDÚOÚltimaHora6pic.twitter.com/uREg8Glb3k — Aritz Saavedra (@AritzMaslany) 30 de enero de 2019

Más momentos

Otros comentarios y actuaciones que han propiciado su expulsión han sido los siguientes:

"Eres una imbécil":

"Perra":

Julio: "Aquí la única perra que hay eres tú que no sabes ni de lo que has trabajado" #GHDÚODBT4pic.twitter.com/cPcIXy10ju — Gran Hermano (@ghoficial) 3 de febrero de 2019

La acorrala de nuevo:

Ella, aliviada

María Jesús, al conocer la noticia, ha dicho: "Me he quedado en estado de shock. Me da pena también. Pero si te soy sincera quería que este jueves se fuera él".

¿Crees que es justa la expulsión?