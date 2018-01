Julián Muñoz vuelve a la cárcel tras ser pillado bailando sevillanas

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, fue grabado en una fiesta flamenca bailando sevillanas a altas horas de la madrugada. Este baile le ha costado su libertad, ya que tras ello, Instituciones Penitenciarias se ha replanteado el régimen de semilibertad en el que estaba cumpliendo hasta ahora su condena.

Tras la publicación de este vídeo, Julián tuvo que ingresar el pasado lunes a mediodía en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras, Cádiz, donde cumplió condena hasta hace un año cuando, por motivos médicos, se le permitió regresar a su domicilio con un dispositivo telemático de control, la pulsera telemática.

La difusión de estas imágenes, publicadas en 'El Español', ha causado una gran polémica ya que Julián Muñoz salió de prisión y el juez accedió a que cumpliera el resto de la condena en su casa tras aportar pruebas que confirmaban que su estado de salud era muy delicado.

Su imagen al salir de prisión era la de un hombre demacrado, muy enfermo y débil, una estampa que nada tiene que ver con la cara y aspecto que se le puede ver en el vídeo en el que se arranca a bailar sevillanas de madrugada. Su débil estado de salud le permitió también anteriormente el traslado desde la prisión de Alhaurín el Grande (Málaga) al CIS de Algeciras bajo el régimen de tercer grado.

El abogado de Muñoz lo ve una sanción "caprichosa"

Por su parte, el abogado de Muñoz, Antonio José García Cabrera, ha explicado que ya están trabajando para interponer un recurso contra esta decisión. Por el momento, deberá permanecer en el centro hasta que haya una resolución.

Además, el abogado ha denunciado este martes la privación de libertar del exalcalde de Marbella "sin "ninguna motivación", con una sanción "caprichosa" y de "noticiero rosa", a pesar de tener concedido el régimen de tercer grado telemático.

"No se puede actuar a golpe de noticiario rosa o imponer una sanción de telediario, aquí hay que justificar las causas y qué incumplimiento ha tenido Julián Muñoz", ha explicado García Cabrera, que ha añadido que Julián se encuentra "bastante sorprendido" y que no comprende la decisión por no haber sido advertido de nada.

El abogado de Julián asegura que al exalcalde ya le ha subido la tensión

El letrado ve "injusta, desproporcionada, inmotivada y caprichosa" la decisión "producida probablemente por unas simples imágenes" y ha explicado que Julián fue invitado a un cumpleaños y que una persona que conocía le pidió bailar parte de una sevillana "probablemente con algún propósito previo".

Respecto al estado de salud actual de su cliente, ha detallado que está acreditado que la reclusión ocasionaba un empeoramiento de sus enfermedades y que esta mañana ya le había subido la tensión.