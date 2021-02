Jesulín de Ubrique no gana para disgustos. A los extraños vídeos de su mujer cantando y a la impactante carta que ésta publicó sobre Belén Esteban hace unos días en sus redes sociales, se suma ahora la actividad de su hija Julia en redes sociales.

Juls Janeiro, como se hace llamar la joven de 17 años en Instagram, comparte fotos y vídeos un tanto raros. Instantáneas de su cuerpo en poses extravagantes, selfies de lo más sexis y performances cantando trap son algunas de las perlas que podemos encontrar en su perfil, el cual está público y donde la siguen casi 24.000 personas.

Julia Janeiro: la hija sexy, influencer y 'cat lover' de Campanario y Jesulín

No sabemos qué pensarán sus padres del perfil de la jovencísima Julia en Instagram, ya no por el contenido, que es prácticamente igual que el de cualquier adolescente, sino por la exposición pública que está haciendo. ¿Querrá Juls ser famosa como Campanario y Jesulín? ¿Quiere seguir los pasos de la ex de su padre, Belén Esteban?

Sea como fuere, por sus publicaciones vemos que es una chica que se cuida y que invierte mucho tiempo en sí misma, pues luce unas uñas, maquillaje y cejas muy trabajados. Además, sabemos que tiene un perro y un gato, por lo que es animal lover.

Andreía y Juls, la noche y el día

Es inevitable comparar a Juls con Andreíta, su hermanastra, pues son la noche y el día, al menos en cuanto a exposición pública se refiere.

Hace poco también se comparó a ambas por el interés que el padre tenía sobre una y otra. Se dijo que mientras él apoyó que Julia Janeiro Campanario se mudase a Nueva York a estudiar en High School, (donde llevaba un año; tuvo que regresar a España por la covid-19), no quiso presuntamente que Andreíta hiciese lo propio en Inglaterra, y dijo, según indican, que no era necesario irse al extranjero a estudiar teniendo tan buenos colegios e institutos en España.

Julia está a punto de cumplir la mayoría de edad, y si sigue por este camino todo apunta a que la veremos mucho en los medios de comunicación y revistas.