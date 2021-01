Juan Muñoz carga contra José Mota: "Es mala persona. Su corazón lo tiene en el banco"

José Mota y Juan Muñoz se conocieron haciendo la mili en 1985. Dos años después se aventuraron a crear el popular dúo de humor Cruz y Raya que acabaría siendo todo un éxito. Aunque sobre los escenarios todo iba sobre ruedas, en lo personal era totalmente diferente.

Tras 22 años triunfando como pareja artística, en noviembre de 2007 anuncian oficialmente que se separan. El motivo supuestamente fue hacer posible el triunfo de cada uno por separado. Sin embargo, su relación era buena y seguían demostrándose afecto y cariño.

A sus 55 años, el excomponente de Cruz y Raya ha roto su silencio y ha arremetido duramente contra el que fue su compañero. Muñoz ha estallado después de que el 'investigador' de 'Mask Singer' haya sido incapaz de darle el pésame por la reciente muerte de su madre Teresa.

"No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes. Es la gota que colma el vaso. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años", ha confesado Juan en la revista 'Semana'.

Muñoz va más allá y le tacha de materialista, egoísta y de importarle solo el dinero. "Me tiene bloqueado. Su corazón lo tiene en el banco. Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos. Es más, hay un dicho: 'no tiene más parientes que sus dientes'. Le califica perfectamente".

"A Mota le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo"

La pasividad de Mota no es lo único que le ha dolido a Juan. Mota es el ahijado de su hijo y no tiene contacto con él desde hace muchos años. "A ese chico le he ayudado más yo que él a mí. Y quiero que la gente se entere de lo mala persona que es. Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión".

Juan ha seguido cargando contra Mota a lo largo de la entrevista. "José es muy prepotente. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama.No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero", ha señalado.

También ha criticado los inicios y la escasa preparación que tenía Mota en comparación con él y sin embargo, se cree más que nadie, según sus palabras. "Él era mecánico de panadería. Yo estudié Arte Dramático, hablo tres idiomas, toco el piano y la guitarra, he dirigido dos películas… ¿Quién se cree que es? Le falta humildad. Tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue". Aunque suena duro, asegura que "es la puta realidad".

Las adicciones de Juan Muñoz

Muñoz asegura que no entiende a qué se debe tanto rechazo por parte de José. "No lo entiendo, nunca le hice el menor daño. Llevamos diecisiete años sin Cruz y Raya, un dúo que funcionaba a la perfección, y mucha gente me pregunta todavía el por qué de aquella ruptura. No sé qué contestar".

Cuando se le ha preguntado si sus antiguas adicciones tuvieron algo que ver en su distanciamiento, él lo ha descartado. "¿Por fumarme un porro diario? Ahora es que ni fumo, estoy fuerte y cuidándome mucho. Gracias a Dios, aquella adicción está superada desde hace cinco años, y el tabaco hace tres. Estoy completamente limpio. Yo conocí a un José con el que me divertía y ahora veo en él a un tipo al que no conozco de nada".

Después añade: "Nunca he sido rencoroso, pero su actitud me ha tocado mucho la fibra. Su prepotencia y subida de tono duelen aunque no quieras".

"Mi pareja es la dueña de un hotel de cinco estrellas y tenemos un pequeño yate"

A pesar de que no se le ve tanto en televisión como a José Mota -que sigue haciendo los especiales de Navidad en TVE y ha trabajado en 'Mask Singer' de Antena 3-, Muñoz asegura que su situación económica es muy buena. "No me falta para comer. Además tengo varios proyectos pendientes, un nuevo espectáculo de humor, una serie de televisión… Mi pareja, Bibiana Peiró, es la dueña de un hotel de cinco estrellas, el Gandía Palace. Nos ganamos muy bien la vida. Hasta tenemos un pequeño yate. Estoy muy enamorado y feliz".

También ha hablado de su hijo Richard que vive en Madrid. "Tiene 28 años y es un fenómeno, uno de los mejores ingenieros de Telecomunicaciones de España. Vive en mi chalet de las afueras de la capital".