Juan Muñoz le pide perdón a José Mota tras llamarle "mala persona" y este le responde

Juan Muñoz sorprendió a todos hace unos días con una polémica entrevista en la que arremetía duramente contra José Mota, al que tachaba de ser "mala persona", "un mal tipo", "tener el corazón en el banco" o no tener "ni la mitad de dignidad" que él, entre otros reproches.

El excomponente de 'Cruz y Raya' decidió romper su silencio después de que falleciera su madre y el humorista e investigador de 'Mask Singer' no le hubiera dado el pésame. "Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años", indicó en la revista 'Semana'.

Días después y tras el revuelo suscitado, Muñoz ha reculado y ha pedido perdón públicamente a través de un vídeo que ha publicado en sus redes sociales por cargar de esa manera contra el que fue su compañero durante 22 años.

Llevo días muy enfadado conmigo mismo por la actitud tan cruel que tuve con Mota y las declaraciones que hice sobre su persona. Por ello le pido disculpas públicamente a Jose ,su familia y amigos personales por haber dicho cosas tan crueles. ¡Lo siento de corazón!. pic.twitter.com/qy81QS6fbz — JUAN MUÑOZ COMICO (@CruzyrayaJuan) January 9, 2021

"Fueron unas declaraciones desafortunadas y crueles"

Juan comienza diciendo: "Estoy aquí para pedirle perdón públicamente a mi compañero José Mota, a su familia y amigos que tenemos en común por esas declaraciones tan desafortunadas y crueles que hice contra él en la prensa en los últimos días. Son palabras que no se merece para nada. Viene a causa del derrumbamiento que tuve por el fallecimiento de mi madre".

Después continúa diciendo: "Si bien es cierto que él y yo últimamente pues tampoco teníamos una relación muy allí. Yo esperaba que al enterarse del fallecimiento de mi madre, pues a lo mejor hubiese venido y me hubiese dado un abrazo y hubiéramos podido continuar nuestra amistad de siempre".

"Caí en lo peor que es beber"

Juan reconoce que la mujer de José Mota, la actriz y cómica Patricia Rivas, si le escribió cuando se enteró de la muerte de su madre. "Me mandó un pésame su esposa a través de Whatsapp pero yo esperaba que él hubiera venido. Me dolió mucho eso. Se me juntó con la Navidad y la primera Nochebuena sin mi madre. En ese momento pues claro, caí en lo peor que es beber".

"Beberme dos copillas, cuatro copillas de más y justo en ese momento me llamó un periodista para preguntarme cómo estaba y para darme el pésame. Y ahí monté en cólera y empecé a decir barbaridades y disparates y unas palabras que José no se merece para nada. La verdad es que les pido mil disculpas porque dije cosas que no las siento".

"José es una bellísima persona. No se merece lo que le he hecho"

Después, Muñoz alaba a Mota, mientras se le ve visiblemente emocionado: "José para mi es una bellísima persona. Es un hombre que me ha ayudado mucho, con el que he compartido muchas cosas. Creo que es un gran tipo. No se merece lo que le he hecho".

Muñoz continúa lamentando tolo lo sucedido y vuelve a pedirle disculpas: "Me gustaría algún día poder mirarle a la cara y pedirle perdón como se merece porque lo que le he hecho no tiene perdón. Entonces desde aquí lo que sí quiero es pedirle disculpas públicamente y decir que es una gran persona y un gran compañero. Y no tiene nada que ver con lo que yo he dicho en la prensa. Todo fue producto de un mal día acompañado de cuatro copas.Lo siento José".

La respuesta de José Mota

Por su parte, Mota, que permaneció callado cuando Muñoz cargó contra él, sí ha hablado tras el vídeo de Juan disculpándose por lo sucedido.

"Muchas gracias @CruzyrayaJuan por tus disculpas. Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto. ¡¡¡Un gran abrazoooo!!!", le ha escrito en su cuenta de Twitter.

Juan Muñoz se ha mostrado muy emocionado por sus palabras y por haberle perdonado. "No sabes lo feliz que me acabas de hacer con tus palabras. ¡Fuerte abrazo para ti también!... .. Por los años compartidos y los que nos quedan, que espero que sean muchos. Los mejores deseos para ti y tu familia", le ha respondido a través de Twitter e Instagram.

