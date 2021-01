El estado de salud del rey Juan Carlos, filtrado por un familiar

El rey Juan Carlos sigue dando de qué hablar, por la ausencia de investigación de sus 'tarjetas black', por su cuantiosa herencia y, sobre todo, por su salud, después de que se publicara una foto en la que no se le veía muy allá en Abu Dabi.

Toda la información que nos llega a España de él procede de las pocas personas con las que mantiene el contacto en la actualidad. Uno de ellos es el periodista Carlos Herrera y otros son sus familiares. Uno de ellos, de hecho, se ha salido de la norma y ha confesado datos privados del emérito.

La verdadera salud del rey Juan Carlos, filtrada por un familiar

El miembro de la familia en cuestión es María Zurita, quien ha hablado ante las cámaras de la Familia Real y del monarca, algo muy raro en ella y en su círculo.

La hija de la infanta Margarita contestó a un reportero de la agencia EuropaPress mientras salía de su casa. Zurita reveló entonces que habló con Juan Carlos el día de su cumpleaños y que "está muy bien". Añadió después que no vio la foto en cuestión del rey ayudado por dos escoltas, y le restó importancia, así que todo parece indicar que el monarca se encuentra en perfecto estado (en el estado propio de su edad, se entiende, ni mejor ni peor).

El programa @VivaLaVidaT5 publica en exclusiva una foto del rey en Abu Dabi. Según los colaboradores del programa, la foto se tomó hace tres díashttps://t.co/EktROK0q3P — NIUS (@NiusDiario) January 3, 2021

Y la reina Sofía, ¿deprimida?

La prima hermana del rey Felipe también dijo que la reina Sofía. no está deprimida ni permanece triste y abatida en la cama: "Eso es falso", dijo al respecto.

Cabe destacar que últimamente se habla de la reina Sofía y no para bien, sobre todo tras las palabras de Pilar Eyre, quien reveló en el Deluxe que lo "la hemos tenido como una mujer, digna, sumisa, fiel y muy familiar y no es ninguna de estas cosas. No ha sabido crear hogar ni se ha ocupado de sus hijas, solo se ha centrado en su hijo".

También aseguró que "no le gusta crear familia y no tiene amigas, no es nada simpática y es muy altanera" y que, "en el fondo desprecia a los españoles y siempre ha sentido una profunda aversión por nosotros".

¿Qué opinas de ambas cosas? Nosotros creemos que el rey está como siempre y que le ayudaron a andar porque el barco se movía. Y respecto a lo segundo, lo ponemos todo bastante en duda.