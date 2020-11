"Haces el ridículo": las redes critican a Monedero tras su rap sobre el rey Juan Carlos

Juan Carlos Monedero está empeñado en tratar de demostrar sus dotes artísticas y ha vuelto a rapear y bailar en el programa que tiene en un digital llamado 'En la frontera'.

El cofundador de Podemos ha publicado un nuevo vídeo en el que sale rapeando pero el resultado ha sido el mismo que en las anteriores ocasiones: una lluvia de críticas contra él.

En esta ocasión, la letra de su rap es contra el rey Juan Carlos I y dice así

"Al oeste en la Zarzuela, comía y bebía sin hacerle mucho caso a la Fiscalía

Pobre Sofía, pobre economía

Juan Carlos levitaba porque nadie le veía

El Hola y el Semana hablaban de palacios, Corinna y Villarejo preparaban sus abrazos.

Ey, ey, Juan Carlos".

Las críticas contra Monedero no se han hecho esperar y son muchos los usuarios que coinciden en la idea de que "hace el ridículo" o que "da vergüenza".

Has vuelto a dar vergüenza ajena, sí.

La primera vez que hizo un rap se hizo viral por la actuación pésima que hizo. Sin embargo, a pesar de la poca acogida que tuvo, ha seguido haciéndolo, ajeno a las críticas.

Lo que queda claro es que el Sr. Monedero no tiene sentido del ridículo, ni gracia alguna.

Monedero ya demostró su poca idea de matemáticas, ahora demuestra que tampoco tiene idea de rapear. Si no fuera por Venezuela ni Podemos no sé de qué viviría este hombre

No sé qué es peor los monólogos de la ministra de Vulgaridad o los bailes del estomagante Monedero.

Monedero alguien te lo tiene que decir: no molas sino que haces el ridículo y das vergüenza ajena y no ajena, por respeto a tus padres no lo hagas más, que dudo que estén orgullosos de que su hijo sea el tonto oficial de España, haz algo con tu vida vago