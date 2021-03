La moda es tan caprichosa e inesperada que de pronto algo tan simple como un eslabón se convierte en el detalle más viral. Aunque, para ser realistas, hace tiempo que el eslabón ya no puede ser definido como detalle porque esta temporada ha logrado consolidarse y ganarse su propio espacio y ha dejado de ser un mero adorno para dar vida a accesorios que se convierten en los protagonistas de cualquier look.

Está claro que el eslabón vive un nuevo auge gracias a importantes firmas del sector como Oscar de la Renta, Balenciaga, Versace, Saint Laurent o JW Anderson que lo han convertido en una pieza irrenunciable y a la que recurren de manera constante en sus colecciones. De esta manera se pueden encontrar en bolsos y sandalias, e incluso adornando cualquier tipo de prendas de vestir, aunque es en el terreno de las joyas y la bisutería donde realmente extiende su poderío relegando cualquier otro tipo de tendencia a un segundo plano.

No sólo es una tendencia de las pasarelas, la fiebre por los eslabones ya ha llegado a pie de calle y basta con echar un vistazo a los perfiles de las principales influencers de nuestro país para confirmarlo. Jessica Goicoechea, Dulceida o Alexandra Pereira, son algunos ejemplos de mujeres que emplean cadenas de eslabones en sus estilismos más elegantes pero también en su día a día, con jerséis y sudaderas. Este tipo de joyas sientan bien a cualquier edad y son capaces de animar cualquier 'outfit' por sobrio que este sea. De Teresa Andrés Gonzalvo a Josefine H. J, pasando Carlota Weber y Nina Urgell, todas tienen ya sus piezas favoritas de las que no se separan.

(Fuente: Instagram) Las influencers Teresa Andrés Gonzalvo, María Fernández Rubíes y Marta Lozano con joyas de eslabones

Si quieres unirte con esta tendencia, desde Vozpópuli te vamos a dar las claves para que la defiendes como toda una 'influencer'. Las joyas con eslabones son el accesorio estrella y te adelantamos que es algo muy muy muy positivo. Es una tendencia que nos permite apuntarnos sea cual sea nuestra joya favorita ya que te vamos a demostrar que no sólo puede usarse en collares, sino también en cualquier otro tipo de pieza. ¿Y lo mejor? No necesitarás una gran inversión para lucir un outfit envidiable ya que puedes elegir piezas de bisutería que no superan los diez euros. ¡Nunca estar a la moda había costado tan poco!

¿Cómo se llevan los eslabones?

Además de por su precio y por su variedad, una de las ventajas que tenemos con los eslabones es que resultan de lo más versátiles. Se pueden combinar con todo tipo de prendas, desde vestidos de fiesta hasta una sudadera, pasando por jerseys o camisetas. Pero no es que los eslabones puedan utilizarse en diferentes looks, lo que realmente los hace únicos es que el mismo diseño puedes usarlo en todo este amplio abanico de posibilidades. ¡Una joya para dominar todo el armario!

El exceso está totalmente permitido

Los eslabones resultan también de lo más divertido porque te permite jugar todo lo que quieras. En este terreno el exceso está totalmente permitido, incluso es obligatorio caer en él, así que una de las mejores formas de lucirlos es mezclando todo tipo de joyas. En esta mezcla puedes incorporar diseños de diferentes tamaños, diferentes precios, diferentes colores... ¡mezcla y vencerás! Podrás componerte tus propios collares uniendo varios modelos, llevar en el mismo dedo más de un anillo o que de tus orejas caigan cascadas de pendientes.

Las composiciones son infinitas y compatibles entre sí porque puedes mezclar diferentes piezas en un mismo look sin resultar extravagante. Eso sí, si vas a jugar con diferentes alturas o asimetrías tienes que tener en cuenta que los eslabones normalmente son piezas de tamaño XL por lo que tendrás que otorgarles el lugar que se merecen como elemento principal de tu outfit y combinarlos con prendas de ropa minimalistas y discretas.

Los collares de eslabones

Los collares de eslabones pueden adoptar mil formas. Una de las más exitosas es la gargantilla que suele estar formada por una sola hilera de eslabones que no caen por el escote, sino que se quedan bien pegados a la zona del cuello. Otra opción es apostar por un modelo más XXL en formato collarín que esté compuesto por varias filas de eslabones enlazada a modo de malla.

VALENTINA´S JEWELS Gargantilla dorada con strass. PVP: 85€ // BIJOU BRIGITTE Cadena iridiscente. PVP: 7.95€ // JOYS Cadena dorada. PVP: 12.99€ // GUESS Gargantilla con cristal azul. CPV

Quizás los collares que más estés viendo por las redes son los más largos y son aquellos que suman unos cuantos centímetros de más para ir deslizándose suavemente por el cuerpo. Estos collares, sí o sí, son los protagonistas del outfit así que no tengas miedo en arriesgar con modelos bien llamativos.

BIIS Cadena plateada con chapa de metal. CPV // AGATHA PARÍS Cadena de plata larga. CPV

Si de las dos opciones anteriores no sabes por cuál decantarte, no hay ningún problema porque puedes combinar collares de diferentes tamaños. Si esta imagen te gusta puedes optar por dos alternativas, la primera es mezclar distintos collares e ir jugando con sus las alturas. Lo bueno es que los eslabones te van a permitir adoptar la medida que prefieras. La segunda opción, y la más cómoda, es comprar directamente un collar con distintos pisos.

VIOLETA by MANGO Collar doble dorado. CPV // AGATHA PARÍS Collar triple con mosquetones. CPV // BIJOU BRIGITTE Collar doble con mosquetón. PVP: 14.95€ // BERSHKA Collar triple con corazón y cruz. PVP: 7.99€

Aparte de su largura, otro componente que debemos tener en cuenta a la hora de elegir los eslabones es su tamaño. Después de llevar años en los que la joya mini era la predominante, ahora toca todo lo contrario, volver a los grandes collares y, por tanto, apostar por eslabones grandes y gruesos a modo de cadenas.

JOYS Cadena dorada. PVP: 6.99€ // WHAT A MESS Gargantilla eslabones dorados trenzados. PVP: 115€ // LOLA CASADEMUNT Collar con eslabones estampados. PVP: 34.95€ // SWAROVSKI Collar con eslabones dorados y strass. PVP: 249€

Los eslabones en este formato XXL no necesitan de más compañía ya que por sí mismos ya tienen la imagen suficiente para llamar la atención. Sin embargo, no está de más si quieres añadirle algún tipo de adorno extra que cuelgue a modo de 'charm' como monedas, cruces o iniciales.

WHAT A MESS Collar dorado con flecos. PVP: 85€ // BPCR Collar con estrella. PVP: 75€ // PARFOIS Collar plateado con charms. PVP: 4.99€ // ELEONOR DE CASANOVAS Collar dorado con inicial. PVP: 64€

Pulseras encadenadas

Las pulseras van a seguir prácticamente las mismas normas que hemos repasado para los collares. La opción más común es elegir una pulsera de eslabones dorados XXL, podemos decir que es uno de los must en cuanto a accesorios esta temporada.

JOYS Pulsera con eslabones cuadrados. PVP: 6.99€ // BIJOU BRIGITTE Pulsera dorada circular. PVP: 9.95€ // VALENTINA´S JEWELS Pulsera eslabones con strass. PVP: 69€ // SWAROVSKI Pulsera con eslabón grande de strass. PVP: 119€

Sin embargo, al igual que los collares podían adoptar un formato collarín, las pulseras pueden ensancharse hasta convertirse en brazaletes. Estas pulseras más anchas son una opción ideal para defender la tendencia. Ahora las puedes llevar en la muñeca pero, cuando el tiempo lo permita, podrás lucirlas más arriba llegando al antebrazo o más allá del codo.

WHAT A MESS Brazaletes de eslabones entrelazados. PVP: 58€

Otra opción es elegir pulseras en las que el eslabón del cierre esté más destacado ya sea por su tamaño o porque esté realizado en otro tipo de material más llamativo o lujoso. Se convertirá en la parte premium de la pulsera así que, en vez de ocultarse como cualquier cierre, tendrás que darle más protagonismo y dejarlo bien a la vista.

ELEONOR DE CASANOVAS Pulsera con inicial. PVP: 44.50€ // GUESS Pulsera con condado en forma de corazón. PVP: 79€

Anillos siempre en compañía

Aunque de primera no pienses en los anillos como piezas de joyería que puedan relacionarse con la tendencia de los eslabones, la verdad es que, a su modo, también se han sumado a la estética. La tendencia en anillos es lucir diferentes niveles así que lo mejor que puedes hacer es seleccionar un multianillo que esté compuesto de varios pisos. De esta manera, con una sola pieza, podrás lograr la imagen deseada.

BA&SH Anillo plateado. PVP: 65€ // Anillos bicolor. PVP: 125€

Otra opción es lucir diferentes anillos en un mismo dedo. Aquí la mezcla puede ser de lo más abierta. Como ya estás comprobando, cualquier combinación está permitida y no sólo nos referimos a tamaños y formas sino también a los materiales. Si siempre hemos tenido que decidir entre dorado o plateado, ahora esa distinción se queda anticuada ya que ambos puedes mezclarse en un único look sin ningún problema.

JOYS Anillos dorados para combinar entre sí. PVP: 4.99€ (pack de cuatro)

Además, cuando vayas a elegir los distintos anillos que lucirás en un mismo dedo, puedes seleccionar modelos bien diferentes. Dará igual la combinación final y, tal es así, que es aceptable hasta lucir cuatro o cinco anillos diferentes juntos o, dentro de la combinación, repetir el mismo diseño un par de veces o incluso que todos sean idénticos.

Pendientes en cadena

Los pendientes también viven bajo el influjo de los eslabones esta temporada. Los más sencillos son aquellos que se componen de un único eslabón y que, prácticamente, podríamos decir que son los pendientes de aro de toda la vida pero con una forma más original.

BROWNIE Pendientes dorados circulares. PVP: 19.90€ // PARFOIS Pendientes plateados. PVP: 15.99€

Pero si realmente quieres presumir de tendencia, con un eslabón no basta. Súmale al menos otro más y forma duetos, tríos o incluso cuartetos que vayan cayendo en diferentes pisos. Puedes jugar con las asimetrías y llevar en cada oreja una altura o combinación diferente.

CLAUDIE PIERLOT Pendiente plata con tres círculos. PVP: 45€ // SWAROVSKI Combinación de pendientes asimétricos. PVP: 149€ // JOYS Pendientes dorados con cuatro eslabones. PVP: 9.99€ // AGATHA by SARA CARBONERO Pendientes dos círculos dorados. PVP: 45€

El punto máximo serán los pendientes que formen largas cadenas. Al ser diseños tan extremos, podrás acompañarlos de otros elementos como perlas, cristales o piedras. Si no quieres distraer la atención, puedes seguir tirando de más y más eslabones en formas de cadenas que den el aspecto de flecos, uno de los detalles que más de moda están esta temporada.

BPCR Pendientes dorados con perlas. PVP: 72€ // WHAT A MESS Pendientes con flecos de cadenas. PVP: 72€ // GUESS Pendientes con cristal cuadrado. PVP: 69€ // BPCR Pendientes con cierre azul. PVP: 54€

Otros accesorios con eslabones

Los eslabones aún tienen más vida por dar en otros complementos. Prueba a utilizarlos en las correas de las relojes y los convertirás al momento en una pulsera más que podrás combinar con otros accesorios de cadenas incluso en la misma muñeca. Otros lugares donde podrás incorporarlos serán las gafas como un elemento práctico, a la vez que muy estético, para tenerlas siempre a mano. Por último, un último accesorio que se ha inventado en el último año, los cuelgamascarillas, primos hermanos de los anteriores pueden ser una manera sutil y divertida de incluir los eslabones en tu 'outfit' final.

SWAROVSKI Reloj con correa de eslabones dorados. PVP: 349€ // FURLA Cadena para gafas. PVP: 59€

Los eslabones han atado de pies y manos a la moda esta temporada. Aunque es en el campo de la joyería donde viven su zenit, podrás disfrutarlos también en todo tipo de accesorios y prendas. ¡Encadénate a la tendencia!