Los tres jóvenes españoles que están arrasando con sus camisetas 'made in Spain'

La pandemia de coronavirus ha supuesto un antes y un después, sobre todo para la moda y para los jóvenes. La industria textil se ha percatado de que el parón que hemos sufrido todos ha supuesto un cambio de tendencia: ya no queremos acumular ropa de usar y tirar y sí buscamos prendas especiales, que digan algo de nosotros, que no lleve todo el mundo.

El virus también nos ha obligado a hacer el temido cambio de armario cuando aún estábamos encerrados en casa. ¿Resultado? Hemos sido conscientes de todas las prendas y accesorios que tenemos y que no nos importaría arrojar a la basura porque no dicen nada de quiénes somos ni nos representan.

Los jóvenes (y sus marcas) que están arrasando entre los españoles

Ante este nuevo paradigma, los jóvenes, sobre todo, estamos comenzando a ser más cuidadosos con el dinero que nos gastamos en moda. Por ello las marcas creadas por los propios jóvenes están teniendo mucho tirón entre las generaciones venideras: son diferentes, especiales, creativas, divertidas, originales, no las lleva todo el mundo y, quizá lo más importante, están diseñadas y fabricadas en España.

Comprar local, de pequeñas marcas y ropa de calidad 'made in Spain' se ha convertido ya en un mantra para los jóvenes (y los no tanto). Repasamos algunas de las firmas que más están arrasando en nuestro país, y que han conectado con el mundo a través, sobre todo, de las redes sociales. Apoyemos a los nuestros en estos momentos tan inciertos y cuando parece que nadie vela por nosotros.

Amancia Hortera

Se llama María, tiene 28 años y nació en Murcia, aunque vive en Madrid con su pareja desde 2019. Sus diseños son anti-hipsters pero a su vez no. Se detiene en la ortotipografía (nos confiesa que no es solotildista) y critica abiertamente la horrible tendencia de poemas básicos que se leen por Insagram.

"Mi forma de afrontar la vida es totalmente polarizada: o quiero mucho u odio mucho. Entonces, mis diseños pueden ser exaltaciones desmedidas de algo que me gusta (Bernini, los Pelotazos) o una crítica llevada al extremo (el de Stop writing basic poetry, por ejemplo). Para diseñar sobre algo que me resulta indiferente, mejor me estoy quietecica", nos cuenta.

Su firma, Amancia Hortera (un guiño al señor Amancio Ortega, de Inditex), está siendo un éxito, hasta el punto de que algunos personajes públicos ya han lucido sus diseños, como Andrea Levy, a quien le "agradece muchísimo" la visibilidad que le dio a su marca.

María confiesa que hace camisetas y productos para usarlos ella primero, y si a alguien más le gustan pues mejor que mejor. Ya se sabe: cuando haces algo sólo para satisfacerte a ti mismo hay muchas más posibilidades de que a alguien le acabe interesando.

Esta licenciada en Filología inglesa, que actualmente colabora con editoriales corrigiendo y traduciendo textos, entre otras cosas –pluriempleada, como casi todos nosotros–, nos deja claro que tener una marca pequeña y 'made in Spain' no da para vivir, al menos no actualmente. Pero la necesidad de expresar y compartir creatividad es quizá mayor que el rédito económico, en este caso.

[Instagram: @amanciahortera_]

Inbloom Design

Alex Martín, de Barcelona, es el diseñador que está tras Inbloom Desing, una firma que está arrasando en España. Sus camisetas folclóricas y con un toque kitsch las lucen ya numerosos jóvenes y también colaboradores de televisión –sobre todo, de Telecinco–.

Álex define sus creaciones como "flamencore", algo que se le ocurrió "currando en una fábrica. La idea del Flamencore no es ni por asomo mía, pero tampoco he buscado por internet a muerte para plagiar a nadie, las ideas las podemos tener mucha gente a la vez en diferentes momentos de nuestras vidas, lo importante es hacerlo. Simplemente, se me encendió la bombilla en el momento oportuno. Mi idea principal, la que tuve en la fábrica, era hacer diseños con alto contraste gráfico, que impactaran, que lleves una camiseta por la calle y la gente se fije", dijo él mismo en una reciente entrevista.

[Instagram: Inblooming]

Zorra Mimosa

Irati García es quien está tras Zorra Mimosa. Sus diseños son muy trendy y 90's. Sus diseños van destinados a chicas a las que les gusta la moda, diferentes e irreverentes.

"Elespíritu de la marca es la contradicción, la provocación y la ambigüedad. No tengo grandes habilidades de comunicación verbal pero soy consciente del poder del lenguaje. Deberíamos divagar más entre un tema y otro. Creo que tiene mucho ver con mi manera de pensar y de hablar", dijo en una entrevista.

[Instagram: @zorramimosa]

No están todos los que son, pero sí hemos reunido a tres jóvenes cuyos diseños son originales e irreverentes, que es justo lo que es la juventud. Si no lo somos ahora, ¿cuándo?