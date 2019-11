José María declara sobre el presunto abuso sexual a Carlota Prado en 'GH': "Nos restregamos"

El presunto abuso sexual a Carlota Prado en 'Gran Hermano' sigue trayendo cola. Tras filtrarse los vídeos en los que la organización avisaba a la concursante de lo sucedido, que se encontraba inconsciente mientras, presuntamente, su compañero José María, se propasaba con ella, ahora se ha conocido lo que éste ha dicho en el juzgado.

José María aseguró ante la jueza que investiga el caso que su compañera estaba consciente mientras estaban juntos en la cama en la madrugada del 4 de noviembre de 2017, después de una fiesta en la casa de Guadalix de la Sierra, informa La Sexta, que ha publicado el audio de la declaración del joven.

La declaración de José María ante la jueza: "Nos restregamos"

José María aseguró "no recordar" que Carlota, con quien mantenía una relación dentro del reality, le dijera que "no" quería tener relaciones esa noche.

Cabe destacar que Carlota reaccionó desesperada y con mucha ansiedad después de que 'Gran Hermano' le mostrase las imágenes en las que se veía cómo Jose María presuntamente abusaba de ella.

Jueza: "¿Se taparon con las sabanas y qué fue lo que hicieron ahí?".

José María: "Nos estuvimos restregando. Ella conmigo y yo con ella".

Jueza: "¿Y usted considera que ella estaba en perfectas condiciones?".

José María: "Sí".

Una declaración que contrasta con lo que vieron otros compañeros de concurso. Daniel Sanz, compañero de la víctima en el reality asegura, que "ella no estaba con lucidez suficiente porque al día siguiente no recordaba nada". Otro de los concursantes, Christian Gabaldón, apunta que ella "estaba 'out'": "Había vomitado, estaba mal. Carlota estaba inconsciente".

José María: "Carlota no me dijo que no"

José María negó también que Carlota le hubiera dicho que "no" antes de meterse con ella en la cama:

Jueza: "¿Ella le dice algún tipo de gesto, palabra o indicación de que no quiere?".

José María: "No, no lo recuerdo".

Jueza: "¿No lo recuerda?".

José María: "Que no, que yo sepa no, que yo haya vivido eso, no".

Carlota Prado tiene otra versión

Carlota: "Él quería mantener relaciones y yo no. Yo me encontraba mal, me estaba agobiando, tenía muchísimo calor".

Jueza: "¿Recuerda que no quería mantener relaciones? ¿Eso lo recuerda con certeza?".

Carlota: "Lo recuerdo perfectamente, recuerdo encontrarme muy mal, recuerdo tumbarme y ya la cabeza estallarme. Lo último que recuerdo es quitarme un jersey del agobio".

La presunta víctima se enteró de todo a la mañana siguiente en el confesionario, cuando le mostraron el vídeo del presunto abuso. Allí el 'súper' le ofreció la posibilidad de abandonar el concurso sin el pago de la penalización a la que los concursantes se enfrentan en caso de abandonar voluntariamente el reality de Telecinco: "Si quieres abandonar, también estás en tu derecho, sin ningún tipo de penalización".