José Manuel Parada se sometió al polígrafo de Conchita en 'Domingo Deluxe', donde quedó al descubierto la relación que tenía con Isabel Pantoja, más allá de una simple amistad, según su versión. "Yo siempre he dicho que he tenido sentimientos por Isabel", desveló.

Además el polígrafo determinó que el presentador de televisión mentía al decir que no tuvo una relación sentimental con la tonadillera. Algo de lo que ya habló en el año 2016 María Patiño cuando señaló: "Isabel Pantoja y José Manuel Parada han tenido un idilio".

Parada recordó que es algo que ya salió publicado en una entrevista con Rosa Villacastín y confiesa qué es lo que le hizo fijarse en la cantante hasta el punto de desear tener un hijo con ella. "A mí me parecía tan buena madre, que cuidaba tanto a sus hijos… Después me enteré que no iba ni a verles al internado pero yo dije: ‘quiero tener un hijo con ella’”, confesó.

Jorge Javier Vázquez le preguntó si habían hablado en algún momento de sus sentimientos y si le planteó tener algo. Tras unos minutos de silencio, Parada respondió: “Yo sí se lo dije. Yo puedo hablar de mí”. Después añadió: “No estuve enamorado. Me gustaba, me caía bien, sentía atracción por ella”.

José Manuel Parada asegura que hubo algo más que una amistad con Isabel Pantoja (Mediaset).

La madre de Isabel Pantoja: "Paradita tiene que ser el marido de mi niña"

Chelo García Cortés, que fue pareja de Parada -estuvieron casados diez años de 1974 a 1984-, contó una anécdota con la que se percató de los sentimientos que tenía José Manuel hacia Pantoja. “A José Manuel no le gustaba conducir, por lo menos cuando vivíamos juntos y cuando Isabel debuta en el teatro de Málaga, yo fui desde Barcelona con Marta, que ya estaba con ella, y apareció él también en el debut. Pensé que había venido en AVE porque no le gustaba conducir pero dijo que había ido en coche y solo. Entonces Marta y yo nos miramos y miré a Isabel, no dije nada".

Continuó contando: "Me di cuenta de que José Manuel estaba muy enamorado. Se sentía muy seducido por Isabel y le atraía. Además tenía el beneplácito de la madre de Isabel porque no le gustaba Diego. Decía: ‘Paradita tiene que ser el marido de mi niña’”.

Pantoja y Parada coqueteaban

“Yo me di cuenta de la atracción que sentía él por ella porque le conozco y ella cuando quiere atraer a alguien sabe muy bien cómo hacerlo. Eso no quiere decir que haya tenido una relación pero sí coqueteaban”, añadió Chelo.

El presentador le preguntó con tono irónico si ese “coqueteo” se produjo “antes de la grabación de los programas que le pagaban 60.000 euros. “Durante las grabaciones. Ella cuando canta, sabe cantar muy bien y sabe enredarte muy bien”, señaló Parada.

Kiko Matamoros bromeó entonces con que si el programa hubiera seguido “hubieras sido el papá de Chabelita o hubieras ejercido de padre de Chabelita sí o sí”.

José Manuel Parada miente al decir que no tuvo una relación sentimental con Isabel Pantoja.

"Empecé a ser amigo de Isabel a través de la madre"

José Manuel contó después cómo era su relación con la madre de Pantoja. “Siempre jugábamos con la broma de que le decía que iba a buscar a su hija a su casa de La Moraleja. Doña Ana me quería a mí mucho porque yo empecé a ser amigo de Isabel a través de la madre. Cuando ella presentó uno de sus primeros discos, ella me llamó y me dijo que su madre le admiraba. Yo le caía muy bien a doña Ana”.

La mano no te la doy, te la doy entera, sácala de aquí"

Vázquez señaló que si era verdad que la madre de Pantoja decía que no había visto a su hija tan feliz desde que estuco con Paco, contigo. “Sí, a veces lo comentaba y yo hice una broma ya un día. Le dije: ‘vengo aquí de entrada a que usted me dé de comer y a pedirle la mano de su hija’. ‘La mano no te la doy, te la doy entera, llévatela por favor, sácala de aquí’. Yo tenía una relación muy buena con ella y tengo un cariño muy especial, lógicamente”.

Isabel no estaba enamorada de Diego Gómez"

Parada señaló que esto duró hasta que empezó “la historia de Julián”. Antes estuvo durante cuatro años con Diego Gómez, sobre el que José Manuel dice que la cantante no estaba enamorada: “Isabel le tenía cariño pero no estaba enamorada de él”, algo que corroboraron otros colaboradores como Chelo y Lydia Lozano. “Fue un puente hasta Julián”, señaló García-Cortés

Parada insistió: “Creo que estaba ilusionada con Diego, le tenía cariño pero enamorarse, lo que se llama enamorarse, que te hagan mariposas en el estómago creo que no. Creo que todo su círculo lo sabíamos y creo que él también lo sabía porque ella, lo que recuerdo, le tenía: ‘bueno, hoy vienes, hoy no…’ pero enamorada, es otra cosa”.

Kiko Rivera y las drogas

Otra de las preguntas del polígrafo fue si a él le habían llegado informaciones de que Kiko Rivera tenía problemas con sustancias ilegales. Parada respondió que sí y decía la verdad. “En aquello tiempos, hace años, sabíamos que tenía necesidades de ir a comprar cosas y tenía amigos… Nunca me atreví a decirle nada a Isabel porque eran rumores. No había una seguridad".

El que fuera presentador de 'Cine de barrio' continuó diciendo: "Yo le tengo un cariño inmenso pero también coincide con que la época en la que yo iba a La Moraleja, es cuando lo llevan a un internado. Traté más a la niña, que estaba en casa. Kiko venía de vez en cuando o coincidíamos en la Semana Santa”.

Parada explicó que no aconsejó a Isabel como amigo en este tema porque a él le llegaban “rumores pero no tenía la seguridad de que fuera cierto”. “Isabel siempre comentaba que jamás me dijo que tuviera duda de que eso pudiera pasar. Sí me hablaba de que a este niño no le gusta estudiar, es rebelde, no consigo que trabaje ni estudie…”.

José Manuel Parada, Chiquetete, Isabel Pantoja y su hijo Kiko Riveran, en el rastrillo de Nuevo Futuro 2000 (Gtres)

"Kiko me ha abierto los ojos en muchas cosas"

Luego señaló que las entrevistas de Kiko en ‘Cantora. La herencia envenenada’ le ha ayudado a entender muchas cosas que pasaban. “A mí me ha servido mucho oír a Kiko contar todo lo que ha contado porque yo a veces tenía mis dudas, decía que a lo mejor estaba equivocado”.

“Varias veces me acerqué a Isabel porque me daba pena las circunstancias que estaba pasando y Kiko me ha abierto los ojos en muchas cosas. Yo comparto con Lolita [Flores] lo que dijo aquí, que no reconocía a esa Isabel de ahora. Yo la recuerdo divertida, irónica, amiga de sus amigos… Yo soy de los que tiendo a recordar las cosas buenas y olvidarme de las malas. Con Isabel, aunque ha habido cosas que no eran gratas, termino olvidándolas”.

Lo que más le ha decepcionado de Isabel

Respecto a qué es lo que más le ha decepcionado de Isabel, Parada respondió: “Conmigo, los caprichos de dejo de hablarte, dejo de cogerte el teléfono… Lo he aclarado 20 veces con ella. Ella me decía: ‘no, es que me dijeron que tú habías comentado no sé qué de Maite Zaldívar…’. Yo le decía: los amigos, cuando tienen una duda o un problema, lo comentan, lo hablan y lo resuelven. Yo creo que en cuatro o cinco ocasiones que hubo distanciamiento por cosas de este tipo, me prometió que esto no pasaría”.

José Manuel no habla con Isabel “debe hacer como año y pico”. “La última vez me dio mucha pena lo que estaba pasando con la niña. Dije: ‘yo la llamo’, me dejo de tonterías’ porque no ha pasado nada realmente entre ella y yo. No nos hemos robado, ni hecho ninguna golfería pero no hay motivo para dejar de hablar. Le dejé un mensaje: ‘Soy José Manuel Parada, no sé si tendrás mi teléfono o lo habrás borrado pero me parece una tontería que estemos como estamos’. Dije: ‘le doy la libertad de a ver qué quiere hacer y a los cinco minutos me llamó”.

Jorge Javier le preguntó si en esa llamada hablaron de su distanciamiento porque es algo que luego no suele hacer, hablar de las cosas, pero esta vez sí hablaron de ello. “Yo le dije que me parecía absurdo el comportamiento que tenía y que no era de alguien amigo”.

Parada señala que le hubiera gustado tener hijos con Isabel Pantoja (Mediaset).

Se enfadó con Pantoja tras tener que hacer cola de hora y media como un fan más

José Manuel asegura que “siempre eran disculpas tontas” las que le ponía Pantoja, excusándose en que le dejó de hablar por cosas que él había dicho de ella. Entonces relató una anécdota que le ocurrió con ella tras la que habló mal de ella.

“Fui a verla con Silvia Tortosa a un espectáculo y me hizo estar como un fan más en la cola, hora y media esperando y cuando llegamos al camerino, me trató con una frialdad e indiferencia como s no me conociera de nada. Entonces yo al día siguiente, aquí, en esta casa, con María Teresa Campos, me preguntó por el espectáculo y le dije: ‘no quiero ni hablar de esa señora porque de verdad, no se puede comportar alguien de una forma así”.

Me trató con la indiferencia más absoluta, como si no me conociera”

“Cuando salimos de allí, Silvia Tortosa me dijo: ¿‘oye, esta señora fue alguna vez amiga tuya? Porque es que eso no se hace ni con un conocido. Me trató con la indiferencia más absoluta, como si no me conociera”.

Lydia Lozano explicó que había salido publicado que la última decisión de Isabel Pantoja es que “había bloqueado a mucha gente y todas las llamadas pasaban por Agustín”, algo que ya pasaba hace tiempo y era el motivo por el que está “completamente sola”.

“No mima las amistades”, señaló Lozano. “Y antes pasaba por Julián Muñoz”, aseguró José Manuel. “Lo cogía él. Me parecía absolutamente vergonzoso que llames a una amiga y te lo tenga que coger Julián Muñoz”.

El fin de su relación

Después Parada relató cuál fue la gota que colmó el vaso, tras la que ya no volvió a retomar su relación con Isabel. “Cuando volvimos a retomar nuestra amistad y cariño y volvimos a hablar como si no hubiera pasado nada entre nosotros…. Un buen día la llamo, deja de coger el teléfono, le dejo un Whatsapp, no me contesta, vuelvo a llamarla y me coge una señora el teléfono y me dijo: ‘aquí no hay ninguna Isabel, este no es el teléfono de Isabel’”.

Entonces José Manuel pensó en que igual había cambiado el teléfono, porque “ella es muy amiga de hacer eso”, e igual se lo acababan de dar a esta mujer. “Pero me dijo que hacía más de seis meses que lo tenía y yo había hablado hacía una semana con ella y este era el teléfono. Ahí ya dije, mira, si no quieres hablar… es la gota que colma el vaso y rebosa. Chica, yo ya he hecho todo, he tratado de resolver las cosas contigo pero si tú no quieres… “.

Isabel Pantoja, saliendo de la cárcel tras obtener la libertad condicional (Gtres).

Su paso por la cárcel le ha cambiado mucho

Matamoros apuntó a que dicen que a Isabel “le ha cambiado mucho su paso por la cárcel, que lo ha vivido de forma tan traumática que su comportamiento con los demás es otro, ha puesto distanciamiento en muchas cosas”. El entrevistado no tenía dudas de que podía haber sido por eso: “La cárcel deber ser muy fuerte. Isabel Pantoja en la cárcel, eso debe ser tremendo”.

Tras su paso por prisión, hay un antes y un después en la vida de Isabel, sin embargo, Parada como muchos otros pensaron que sería para mejor: “Yo pensé todo lo contrario, que el paso por la cárcel le iba a humanizar y cuando saliese, iba a decir, ahora que estaba libre y fuera de todo esto, ‘tengo que disfrutar de la vida’”. “Eso lo pensamos más de uno”, apostilló también Chelo., pero no fue así.

La buena relación de José Manuel Parada y Maite Zaldívar, la exmujer de Julián Muñoz, y el que se les viera cenando juntos en Marbella, acabó siendo el detonante de la relación de amistad entre el presentador y la tonadillera.