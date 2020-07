Por qué José Bono rompió con su mujer: todo apunta en una dirección

Este pasado miércoles 23 de julio, Lazos de sangre revelaba la parte más personal del expolítico albaceteño José Bono. Una infancia marcada por las ausencias, un internado y un pueblo.

Personajes como Natalia Figueroa, José Luis Rodríguez Zapatero, Joaquín Leguina o Iñigo Errejón, que han estado a su lado o pertenecen a su círculo más cercano, desvelaban en el documental de TVE quién se encuentra detrás de la imagen pública de, como le llaman los más allegados, "Pepito".

Ana Rodriguez Mosquera, el amor de su vida

Aunque el político solo tiene buenas palabras para la que fue su mujer durante 29 años, las verdaderas razones de su ruptura con Ana Rodríguez Mosquera todavía son un misterio. Si bien es cierto que la imagen que se ha tenido siempre de ambos ha sido muy buena, la devoción política de Bono impulsó su separación.

"Cuando deja el Ministerio de Defensa, le promete a Ana que dejará la política, pero no lo hace. Le ofrecen de nuevo el Congreso de los Diputados y él lo acepta, así que creo que es una de las razones por las que el matrimonio se rompió en 2010", aseguraba Rosa Villacastín.

La pareja ya había sufrido en 2006 una grave crisis matrimonial y Bono había admitido en aquella época que necesitaba dedicar más tiempo a su familia. De hecho, según contaba él mismo, esa fue la causa por la que presentó la dimisión como ministro. "Cuando le pedía un beso a mi mujer a veces me decía: 'Que te lo dé Castilla-La Mancha'", comentaba el expolítico.

Pero no todo fue tan bonito durante la separación. Ana escribió, "desde la rabia", El club de las perfectas divorciadas, un libro con tintes autobiográficos que no gustó mucho a la familia. "Estaba muy dolida y lo publicó desde el desencuentro", explicaba la periodista del corazón en Lazos de sangre. "Mi hermana pequeña tenía 12 años entonces y sí que lo pasó mal", expresaba José.

Ana y José llevan separados más de diez años, pero a día de hoy mantienen una muy buena relación. "No están juntos, pero se llevan fenomenal. Han sido el equipo perfecto para sacar una familia adelante", expresaba su hijo. "Nos lo han puesto siempre muy fácil", añadía Amelia.

El momento más triste de José Bono

El fallecimiento de su madre cuando él tenía apenas 15 años fue uno de los momentos más duros de su vida. "Se consideraba que tenía mucha edad para quedarse embarazada y una semana antes de su muerte me escribió diciendo que tenía miedo. Algo sentiría", recordaba Bono, que en aquel momento se encontraba en un internado de Alicante.

"Cuando llegué para despedirme, le di un beso en la frente. Al sentir el frío… Es algo que me ha acompañado siempre.No sabía que los cadáveres tenían esa temperatura. Me impresionó. No ha pasado ni un solo día que no la haya recordado", expresaba el político.