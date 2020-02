El plan oculto de José Antonio Avilés: esto es lo que quiere lograr tras 'Supervivientes 2020'

José Antonio Avilés es uno de los concursantes de 'Supervivientes 2020'. El joven, de 23 años y natural de Córdoba, se ha ganado un puesto de colaborador en el programa de Telecinco 'Viva la vida' desde hace meses. Sus comentarios y su forma de trabajar le han convertido en uno de los ¿periodistas? más polémicos de la actualidad.

Una polémica que, dicho sea de paso, también le está acompañando en el reality de Honduras, pues ha tenido ya varias discusiones y salidas de todo con varios de sus compañeros.

Ahora sabemos que igual todo esto responde a un plan preconcebido desde España, pues Avilés está harto de estar en su programa 'Viva la vida' y quiere que le fichen en otro.

El plan de José Antonio Avilés tras 'Supervivientes'

Según reveló Kiko Hernández en 'Sálvame', José Antonio Avilés dijo en una reunión en la que había varios compañeros de la profesión que no entendía "cómo le tenían desaprovechado en los fines de semana de Telecinco, en 'Viva la vida'. Que él era "carne de 'Sálvame" y que lo único que quería era un puesto como colaborador en el programa estrella de Mediaset.

"Si es que yo he nacido para trabajar en 'Sálvame'. No entiendo cómo es que no me han fichado aún", decía el concursante.

Entre los asistentes a esta reunión que cuenta Hernández también se encontraba Mila Ximénez, que respaldó punto por punto la versión de su compañero.

Esto deja entrever que Avilés tiene un plan al salir de Honduras: convertirse en un personaje televisivo y conseguir así que le fichen en 'Sálvame'. ¿Lo conseguirá? Tenemos nuestras dudas, pero todo es posible.

[Todo lo que deberías saber de José Antonio Avilés]

El recorrido de Avilés en televisión

Antes de 'Viva la vida', Avilés ha pasado por 'La mañana de La 1' (TVE) y por 'Espejo público' (Antena 3). En este último programa, presentado por Susanna Griso, el colaborador fue a hablar de una entrevista que le hizo al padre de Julen, el niño que se cayó a un pozo.

En el año 2016, en plena batalla legal entre Toño Sanchís y Belén Esteban, el cordobés apareció en un vídeo de 'Sálvame' en el que aseguraba que él le había ofrecido trabajo para sustituir a Olvido Hormigos como su defensora en público a cambio de contar las informaciones que le fuera filtrando.

Veremos este fin de semana si sus compañeros de 'Viva la vida' se pronuncian con respecto a esto, porque lo cierto es que les deja en muy mal lugar.