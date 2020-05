José Antonio Avilés responde a las acusaciones de estafa en 'Supervivientes': "Yo no soy el que está en prisión"

'Supervivientes: conexión Honduras' no ha traído muchas novedades al concurso. Sin embargo, la entrega dominical del formato tenía un as en la manga: las infinitas polémicas de José Antonio Avilés.

El colaborador de 'Viva la vida' ha conversado con Jordi González sobre todas las informaciones vertidas sobre él, entre las que se incluyen acusaciones de estafa.

Los concursantes de 'Supervivientes' que repescarían a Avilés

Antes de darle el mazazo, Jordi González ha dado paso a un emotivo vídeo en el que los concursantes de 'Supervivientes' que siguen en el concurso indicaban a quién repescarían.

Albert Barranco, Ivana Icardi, Rocío Flores y Ana María Aldón han elegido a José Antonio Avilés como concursante repescado. El cariño de sus compañeros ha sido un bálsamo para el contertulio.

Sin embargo, su gesto ha cambiado completamente cuando Jordi le ha dado la oportunidad de hablar del torrente de turbias informaciones que han puesto en jaque su dignidad personal y profesional.

José Antonio Avilés denuncia la persecución mediática que vive su familia

Avilés ha aceptado la oportunidad de Jordi González y ha arrancado su explicación recalcando que es un momento muy complicado para él: "Yo te voy a hablar desde el corazón y espero no confundirme. Para mí ha sido muy difícil venir hoy aquí, y he venido".

Mi familia no merece estar así de expuesta, no han elegido estar en televisión José Antonio Avilés

Seguidamente, ha remarcado que no conoce todo lo que se ha hablado y que solo tiene "coletazos de una información muy dura". Mientras hablaba de sí mismo en tercera persona, rasgo propio de una personalidad narcisista, ha aprovechado para denunciar la situación que vive su familia: "Mi familia no merece estar así de expuesta, no han elegido estar en televisión".

Tras escuchar estas palabras, Jordi ha dado paso a un vídeo que condensaba todo lo hablado sobre Avilés en 'Sálvame', 'Viva la vida' y otros programas de Telecinco.

Avilés juega al despiste con Jordi González

En las imágenes emitidas se han mostrado testimonios que aseguraban que José Antonio se hacía pasar supuestamente por estilista de Isa Pantoja, Lara Álvarez y otras famosas para obtener ropa gratis y cobrar comisiones, además de otras prácticas que serían ilegales.

Avilés escucha por primera vez lo que los colaboradores de Telecinco han dicho sobre él:https://t.co/0FBgMJbayp#ConexiónHonduras12pic.twitter.com/UQNS0u0WV3 — Supervivientes (@Supervivientes) May 10, 2020

Avilés ha tirado balones fuera y ha optado por hablar de otra polémica: "Mira Jordi, te voy a decir una cosa, sabía coletazos porque yo no he robado ningún teléfono móvil a nadie de la producción de 'Supervivientes'".

'Viva la vida' es el programa que me ha defendido de principio a fin José Antonio Avilés

Intentando que respondiese a alguna de las acusaciones, González ha seguido insistiendo mientras que José Antonio parecía negarse a hablar: "Daré las explicaciones de todo esto en 'Viva la vida', el programa que me ha defendido de principio a fin y que ha defendido mi profesionalidad, que se ha puesto en duda".

José Antonio Avilés se enciende y responde a las acusaciones

Después de dar las gracias a Mediaset y a la productora por permitirle concursar, Avilés ha reclamado que se respete su presunción de inocencia.

Hay periodistas a los que se les ha llenado la boca diciendo que he extorsionado a familias para conseguir entrevistas José Antonio Avilés

Posteriormente, ha dado una dura contestación en la que daba a entender que el programa le había tendido una "encerrona": "Aquí hay periodistas a los que se les ha llenado la boca diciendo que he extorsionado a familias para conseguir entrevistas. Mi programa ha tenido que salir en mi defensa y ahora yo tengo que salir en mi defensa sin un teléfono móvil, sin un abogado y sin información".

Cuando Avilés se había explayado lo suficiente es sus divagaciones, Jordi González ha dado paso a un segundo vídeo centrado en los testimonios que describían a Avilés como un estafador.

El tertuliano ha negado haber engañado a una ONG y ha desmentido su supuesto intento de entrar en el consejo de administración del Córdoba CF: "Yo no soy precisamente el que está en prisión".

La sorna de Jordi González y el enfado de Avilés

Mientras seguía dando explicaciones y preguntando a Jordi si podría hacerle un favor, José Antonio ha dicho que podía oír que la gente en plató se estaba riendo de él. "No hay nadie, serán los cámaras...", ha contestado González con sorna.

Esta respuesta ha cabreado a Avilés, que se ha cerrado en banda y no ha querido seguir hablando del tema. Jordi ha seguido haciendo "comedia" con la situación y ha preguntado al colaborador que si tiene miedo. Él ha sido muy contundente con su respuesta: "Con la verdad no se tiene miedo".

Para culminar, Jordi González ha vuelto a soltar otra de sus ocurrencias: "Queréllate contra toda esta gente, que te podrás comprar muchos sofás". Antes de despedirse, José Antonio Avilés ha recordado que lo está pasando mal: "Estoy agobiado por el linchamiento mediático al que se me ha sometido".

Y tú, ¿qué opinas de las acusaciones vertidas hacia José Antonio Avilés?