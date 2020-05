José Antonio Avilés, destruido tras su entrevista en 'Supervivientes: última hora': "Solo sabes mentir"

José Antonio Avilés ha vuelto a hablar en Telecinco. El colaborador de 'Viva la vida' y concursante de 'Supervivientes', acusado de estafa y de mentir sobre diversos aspectos de su vida, se ha convertido en el arma de Mediaset para reventar el estreno de 'Pasapalabra' en Antena 3.

Para contar su historia, el tertuliano ha conectado en directo con 'Supervivientes: última hora', formato que normalmente presenta Lara Álvarez y que hoy se ha convertido en un monográfico sobre Avilés con Jorge Javier Vázquez como entrevistador.

Los falsos estudios de Periodismo de José Antonio Avilés

El primer tema tratado ha sido el falso título en Periodismo de José Antonio Avilés. El colaborador de 'Viva la vida' ha confirmado algo que ya dimos por sentado en Vozpópuli: "Jorge, no soy periodista. Yo no quería estudiar".

Tras la confesión más esperada, ha asegurado que a él nadie le ha pedido el título de periodista para trabajar y se ha contradicho hablando de si su madre sabía o no lo de sus falsos estudios.

*5 minutos después*Avilés: "Yo a mi madre siempre le he mantenido que hice periodismo"Jorge: "¿Engañaste a tu madre?"Avilés: "Sí"https://t.co/0FBgMJbayp#SVÚltimaHorapic.twitter.com/tLZY38dawt — Supervivientes (@Supervivientes) May 13, 2020

Kiko Matamoros, presente en plató de esta entrega especial de 'Supervivientes', ha intervenido para lanzar un dardo a Avilés: "Tú has presentado ese título de Gales en varios sitios, aunque digas que no".

José Antonio Avilés se encara con María Patiño en 'Supervivientes: última hora'

El siguiente melón por abrir ha sido la labor de Avilés como supuesto estilista de famosos. Sandra, una empresaria del mundo de la moda, acusó a Avilés en 'Sálvame' de haberle ofrecido promocionar sus prendas de ropa con influencers y famosos del mundo televisivo.

Yo no le he ofrecido ropa a Dulceida ni a Lara Álvarez José Antonio Avilés

José Antonio ha optado por desmentir a Sandra, que ha declinado acudir a la gala de esta noche: "Yo comienzo a intermediar. No le cobro por un personaje concreto, le cobro por hacerle llegar ropa a personajes de la tele. Yo no le he ofrecido ropa a Dulceida ni a Lara Álvarez, como ha dicho Antonio David".

En cuanto Avilés ha contado esto, María Patiño ha saltado como un resorte. La presentadora de 'Socialité' ha explicado que hay una empresa, Gold Communication, que supuestamente pertenece a Avilés y que habría facturado estos trabajos a través de ella.

Además, le ha acusado de haber usado el nombre de famosas, entre ellos el suyo propio, para llevar a cabo sus presuntas estafas. El exconcursante de 'Supervivientes' lo ha negado todo y ha expuesto que el facturaba como autónomo.

La deuda de José Antonio Avilés con una tienda de decoración

En un relato delirante, que bien podría haber salido de una novela de Miguel Mihura, José Antonio Avilés ha contado la historia de su deuda con una tienda de decoración por un sofá y unos cuadros: "Dijo que, si yo le hacía publicidad en redes sociales, me haría descuento en un sofá chéster azul del que estaba enamorado".

Seguidamente, ha contado que el dueño de la tienda de decoración era el marido de la chica que trabajaba en el confesionario de una conocida marca de automoción a la que él promocionaba.

También ha añadido que él firmó un reconocimiento de deuda con la estilista y que pensaba pagar el sofá en cuanto regresase de 'Supervivientes'. Acto seguido, ha intentado despejar las acusaciones de estafa: "No soy un estafador, soy un moroso".

El engaño de María Patiño a José Antonio Avilés

De los colaboradores presentes en plató, María Patiño ha sido la más dura con Avilés. La colaboradora de 'Sálvame' se ha mostrado muy molesta con José Antonio, ya que ella no cree que él se arrepienta: "Te veo poco natural, ahora pareces un pobre chico que ha ido a un concurso para pagar sus deudas, parece que te tengo que pedir hasta perdón".

Ahora pareces un pobre chico que ha ido a un concurso para pagar sus deudas María Patiño

En su discurso, Patiño también ha revelado que Avilés le intentó engañar: "¿Por qué me mandaste un máster que era falso cuando no te lo pedí?". Esta declaración ha provocado cierta tensión entre los colaboradores, ya que María ha explicado que "parece que hay colaboradores que van a destruir a Avilés y otros que no".

Los comentarios de periodistas y colaboradores de Telecinco sobre José Antonio Avilés

Mientras Avilés contaba sus mil y una aventuras, varios periodistas y colaboradores de Telecinco han expresado su opinión sobre él en Twitter. Miguel Frigenti, Laura Fa, Antonio Rossi, Nando Escribano, Joaquín Prat o la propia María Patiño han sido algunos de los profesionales que han criticado duramente a José Antonio en redes.

Ensucia que algo queda!!! — Maria patiño (@maria_patino) May 13, 2020

Hay que ser sinvergüenza para intentar excusar actos tan deplorables utilizando la edad. Con veinticuatro años la gente trabaja o estudia honradamente. Jose Antonio Avilés carece de empatía y pretende que le compremos un papelón que no se sostiene por ningún lado #SVÚltimaHora — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) May 13, 2020

Avilés me está poniendo nervioso con tanto “como queréis sinceridad pues soy sincero” como si eso justificara todo y ya tuviéramos que sentir pena y aplaudirle. #SVUltimaHora — Nando Escribano (@NandoEscribano) May 13, 2020

Qué vergüenza! Qué tono chulesco! Qué enreda es Avilés. Un profesional de la mentira. Se contradice en la misma frase. #SVUltimaHora — Antonio Rossi (@antoniorossi) May 13, 2020

Desde esta noche el tipo está amortizado. Que no vuelva, que ya tenemos suficientes mangantes #SVUltimaHora — Joaquín Prat (@PratSandberg) May 13, 2020

Como Conchita tenga que hacerle el poli a este, la máquina revienta #SVÚltimaHora — Laura Fa (@Laura__Fa) May 13, 2020

Kiko Matamoros, a machete contra José Antonio Avilés

Kiko Matamoros ha sido uno de los colaboradores más aplaudidos por sus palabras hacia José Antonio Avilés. El tertuliano televisivo ha criticado con severidad la intervención de José Antonio: "Esta noche has desaprovechado una oportunidad de oro para quedar como una persona medio decente".

También le ha acusado abiertamente de haber delinquido: "Esta noche has sido tan torpe de reconocer que eres un estafador". Tras dejar en evidencia a Avilés, ha remarcado el uso que ha hecho de su familia, acusándole de usar a los suyos para "ocultar sus tropelías".

Matamoros también ha revelado que José Antonio Avilés fue agredido junto a un administrador de fincas al que habría supuestamente estafado y que ni si quiera acudió al juicio en el que se trataron los hechos. "Solo sabes mentir", ha añadido Kiko ante las confusas explicaciones del concursante de 'Supervivientes'.

Minutos más tarde, Avilés ha mandado un mensaje a sus compañeros y a la audiencia a modo de despedida.

¡Así ha sido la despedida de Avilés! ¿Qué pensáis vosotros?🔄 No me lo creo ❤️ Yo lo creohttps://t.co/NzT6uvqB3J#SVÚltimaHorapic.twitter.com/D01jCARAEk — Supervivientes (@Supervivientes) May 13, 2020

