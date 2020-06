José Antonio Avilés, acribillado en el debate final de 'Supervivientes': "Tienes un doctorado en mentir"

José Antonio Avilés ha vuelto por la puerta grande a Telecinco. El polémico tertuliano, sobre el que planean un sinfín de turbias acusaciones, se ha convertido en el protagonista del debate final de 'Supervivientes 2020'.

En este programa grabado, Avilés ha llenado minutos hablando de sí mismo y de los frentes abiertos que ha tenido con sus compañeros. Esto ha provocado que sus trapos sucios se aireen, reavivando sus comentadas polémicas y generando choques con algunos de sus compañeros

La hipocresía de 'Supervivientes' con José Antonio Avilés

José Antonio Avilés ha sido uno de los concursantes de 'Supervivientes 2020' que más minutos ha acaparado en el reality. Su actitud conflictiva, sus múltiples deudas y las mentiras sobre su vida han indignado profundamente a la audiencia, convirtiéndolo en uno de los protagonistas de esta edición y de la programación de Mediaset.

A pesar de sus malas acciones, Avilés ha sido recibido en plató como un auténtico héroe. Esto no ha sentado muy bien a los espectadores del programa, que han recriminado a Telecinco su trato hacia el concursante.

Confirmado, Avilés ya es la nueva estrella de @mediasetcom, tú miente, estafa, mete mierda, monta el número y silla asegurada en la tele #SVDebateFinal — Lilailah (@soylilailah) June 7, 2020

Dais vergüenza ajena!!!!! Recibimiento a un ESTAFADOR 🤡 — ✈ 𝓜𝓲𝓶𝓲 .. 💫🤍 (@Mimicatsure_) June 7, 2020

#SVdebateFinalQué vergüenza, que tengan a Avilés en todos los programas, como si fuera una estrella de Hollywood. — MJHache👶🏻👼🏼🇪🇦🦉🥖🦖🇺🇾💚🇦🇷🧜 (@marijosehe) June 7, 2020

Voy a quitar el debate de SPV porque el blanqueamiento a Aviles es vomitivo. Se acabó. #svdebatefinal — José Luis Piqueras (@jl_piqueras) June 7, 2020

Que asco me da que Avilés esté tal orgulloso de haber destacado por presuntas estafasDebería estar avergonzado y en su casa#SVDebateFinal — Ayechu (@ayetxu) June 7, 2020

Porque se lo toman a risa lo de Avilés? Debería de estar en la cárcel y menos televisión que ese no es ejemplo para nadie. #SVDebateFinal — thequeenviooleta🦁 (@thequeenvioleta) June 7, 2020

Jorge Javier Vázquez y sus bromas con José Antonio Avilés

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado la situación para bromear con Avilés. Cuando el colaborador de 'Viva la vida' estaba sentado en plató, ha alertado al resto de los presentes: "¡Cuidado con las carteras!".

Tras esto, las chanzas de Jorge y José Antonio han ido sucediéndose como si nada hubiese pasado. En ocasiones, Jorge Javier ha rozado la humillación: "José Antonio, una pregunta, ¿cuántos amigos imaginarios tienes?".

José Antonio, una pregunta, ¿cuántos amigos imaginarios tienes? Jorge Javier Vázquez

El presentador también ha recalcado lo rentable que han resultado el fichaje de Avilés y sus escándalos: "Durante cerca de dos semanas ha ocupado 5 horas de programación diaria en esta cadena". Por su parte, José Antonio ha aprovechado para continuar depurando su imagen pública: "A día de hoy no debo nada y te puedo enseñar los documentos".

Hugo y Cristian Suescun disparan contra Avilés

Sin embargo, sus compañeros no han sido tan benévolos con él. Hugo Martín, ex de Adara, ha abierto la veda cuando Jorge Javier le ha pedido su opinión sobre Avilés: "En el concurso fue una mierda de persona".

Tienes un doctorado en mentir y en sacar de quicio a la gente Cristian Suescun

Cristian Suescun ha sido el siguiente en encararse con él. El hermano de Sofía Suescun ha explotado el talón de Aquiles de Avilés diciéndole que pague lo que debe y aseverando que José Antonio tiene "un doctorado en mentir y en sacar de quicio a la gente".

Por otro lado, Avilés ha ajustado sus "cuentas pendientes" con Vicky Larraz. Ha criticado a su compañera por haber aparecido en 'Sábado Deluxe' y otros programas de la cadena hablando de su experiencia con él en 'Supervivientes': "¡Te paseas por todos los platós hablando de mí, bichi!". La cantante, para no dar coba a la desbordante imaginación de su compañero, ha optado por ignorarlo sutilmente.

Avilés resucita los rumores sobre el affaire de Ivana Icardi

En la escaleta del debate final de 'Supervivientes' también se encontraba la supuesta relación de Ivana Icardi con un trabajador del programa. Según Avilés, escuchó gemidos en su habitación hasta el punto de tener que abandonar la estancia.

Avilés contó que Ivana había pasado la noche con un compañero del programa... ¿Qué pensáis?🔄 Mentira❤️ Verdadhttps://t.co/0FBgMJbayp#SVDebateFinalpic.twitter.com/T8SKruWyor — Supervivientes (@Supervivientes) June 7, 2020

Ivana, visiblemente afectada, ha puesto en evidencia las malas artes de José Antonio: "No puedo creer que una persona pueda perder su trabajo por las tonterías que dice este chico". El tertuliano ha intentado hacerse el indignado, pero Jorge Javier Vázquez ha intervenido: "No hace falta que Ivana te deje por mentiroso eh, hay un histórico".

Me parece una cerdada lo que estás haciendo con tu compañera y con un trabajador Beatriz Retamal

Beatriz Retamal se ha sumado a las críticas: "Me parece una cerdada lo que estás haciendo con tu compañera y con un trabajador. Si yo lo supiese y fuese verdad, no lo diría". Para rematar a Avilés, Cristian Suescun ha vuelto a intervenir: "Su credibilidad es nula".

Los concursantes de 'Supervivientes' reaccionan a sus engaños

El momento cumbre ha llegado cuando el programa ha mostrado un vídeo con todos los supuestos timos de José Antonio Avilés. El concursante ha vuelto a excusarse y ha ofrecido a Jorge Javier ver unos documentos, pero el presentador se ha negado: "Has falseado documentos, ya no me los creo".

Sus compañeros se han mostrado especialmente sorprendidos de que no sea periodista. "¿Y sigue trabajando?", ha preguntado uno de los presentes. Esto ha provocado la ira de Avilés: "Sigo trabajando como colaborador". Después, se ha narrado un episodio en el que José Antonio contrató a una fotógrafa para que le persiguiese como si fuese famoso.

Tras esto, Jorge Javier ha seguido dando a paso a vídeos y comentando las aventuras de Avilés. "Nos pintan como la familia Corleone algunos compañeros y compañeras tuyas", ha recriminado José Antonio al presentador.

Nos pintan como la familia Corleone algunos compañeros y compañeras tuyas José Antonio Avilés

Por otro lado, Rocío Flores ha mostrado su preocupación: "Me parece genial que os lo toméis a cachondeo, pero esto es un problema. Es un mentiroso compulsivo". Independientemente del revuelo generado, el tema se ha diluido al dar paso a otro asunto.

El futuro de José Antonio Avilés en Telecinco

Sin tener en cuenta ninguna de sus malas acciones, entre las que se encuentran numerosas deudas, supuestas acusaciones de estafa y su intento de hacerse pasar por periodista; Mediaset ha decidido seguir contando con José Antonio Avilés.

El mismo día de la emisión del debate, el domingo 7, José Antonio Avilés volvió a aparecer en 'Viva la vida'. Esta vez, no lo hizo como entrevistado, sino como contertulio. Esto evidencia que conservará su puesto en el programa de Emma García a pesar de sus ardides.

Una decisión bastante predecible, ya que el programa de Cuarzo Producciones ha hecho todo lo posible por mejorar la imagen de Avilés de cara a su llegada a España y futura reincorporación al magacín de fin de semana.

Y tú, ¿qué opinas de José Antonio Avilés? ¿Debería haber abandonado la televisión tras todo lo sucedido?