Quién es Jorge Pérez, el guardia civil de 'Supervivientes': su edad, su familia y por qué es famoso

'Supervivientes 2020' se estrena este jueves en Telecinco. Esta edición, presentada por Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez, será más dura que las anteriores, pues las condiciones climáticas serán más extremas.

Los concursantes del reality, como en pasados años, son famosos y famosillos. Algunos, de hecho, casi anónimos para el público.

Uno de ellos es Jorge Pérez, de quien apenas se sabe nada. Te contamos lo que debes conocer de él.

Quién es Jorge Pérez y por qué es famoso

Jorge Pérez es uno de los fichajes de saldo de 'Supervivientes 2020'. Es un guardia civil únicamente conocido por haberse hecho viral en Twitter tras la publicación de una foto suya vestido de uniforme.

La instantánea fue realizada en San Sebastián por la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil para un reportaje del Grupo de Acción Rápida (GAR).

Aunque por fuera nos veas vestidos de uniforme por dentro no somos diferentes a tiTrabajamos por tu libertad y seguridadSi nos necesitas llama📞 062 pic.twitter.com/SxkA9JgG3m — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 15, 2018

Su edad: 37 años

Jorge tiene 37 años, y es de Reinosa, Cantabria.

Guardia civil y modelo

Pertenece a una brigada de élite de la Guardia Civil y trabaja ocasionalmente como modelo.

Su mujer, Alicia Peña

Está casado con Alicia Peña Humada, licenciada en Derecho y Empresariales en la Universidad Antonio de Nebrija y que actualmente trabaja en una entidad bancaria en Reinosa (Cantabria). Además, tiene tres libros publicados sobre crecimiento personal.

Alicia se ha tomado bien la recién adquirida fama de su marido, tal y como dijo el propio Jorge en una entrevista: "Es una mujer muy positiva y muy segura de sí misma. Juntos formamos un equipo, no podría ser de otra manera siendo familia numerosa".

Su familia: tienen tres hijos

Jorge y Alicia tienen tres hijos, una "familia maravillosa" (sic).

¿Peligra su trabajo en la Guardia Civil?

Desde la publicación de aquella fotografía vestido de uniforme, le llovieron los trabajos como modelo. Ahora parece que además le ha cogido el gusto a la fama, pues ha aceptado ir al reality.

La pregunta es ¿todo esto es compatible con su puesto en el cuerpo? Según él, sí, aunque va a tener cuidado.

"Los mandos no me ponen pega alguna porque siempre he defendido que todo lo que haga serán cosas serias acorde con mi profesión como guardia civil. No me expondré a nada que comprometa la imagen del cuerpo", dijo a 'La Vanguardia' hace un año. Veremos si consigue aguantar sin meterse en líos en el concurso...

Y esto es todo. ¿Qué opinas de Jorge?