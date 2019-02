Jorge Javier Vázquez desvela a quién va a votar en las elecciones: "Lo tengo claro"

Con motivo de la publicación del libro de Pedro Sánchez, 'Manual de resistencia', se estuvo comentando este miércoles en 'Sálvame' la llamada que hizo el actual presidente de Gobierno al programa, en 2014, a raíz de la polémica generada por el Toro de la Vega.

Entonces, se generó un debate político improvisado en el programa de Telecinco. Al final, Jorge Javier Vázquez, el presentador, acabó revelando a quién votaría en las próximas elecciones.

Jorge Javier Vázquez votará a Pedro Sánchez

Jorge Javier aseguró que votará a Manuela Carmena y a Íñigo Errejón en las municipales y autonómicas, y a Pedro Sánchez en las generales.

"Como no sabíamos que se iban a adelantar las elecciones, para las municipales y las autonómicas, dije que votaría a Carmena y a Errejón. Pero en las generales: yo voto por Pedro Sánchez. Cada vez lo tengo más claro, después de todo lo que está pasando en este país", dijo en directo.

Yo voto por Pedro Sánchez. Cada vez lo tengo más claro, después de todo lo que está pasando en este país

Terelu Campos se sumó al debate y apuntó que no está contenta con el partido al que votó en las pasadas: "Yo antes voté por un partido, pero no me está gustando nada con quiénes se están juntando ahora, así que no lo tengo claro".

