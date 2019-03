Jorge Javier Vázquez confiesa el motivo de su ingreso hospitalario: "He sufrido un ictus"

Tras días de especulaciones, Jorge Javier Vázquez ha decidido contar en primera persona qué le ocurre y desvelar el motivo de su ingreso hospitalario que tan pendientes nos tiene a todos. El presentador de Telecinco ha confesado, en su blog de la revista Lecturas, que ha "sufrido un ictus".

Fue a Urgencias por un dolor de cabeza

Jorge Javier cuenta que el martes comienza a dolerle la cabeza: "Poco. Lo achaco al cansancio. El miércoles por la noche me voy a la cama con un dolor que empieza a ser insufrible. Durante el jueves el dolor va y viene de manera intermitente y lo paso mal durante la gala: no puedo elevar la voz porque me retumba de manera insoportable en la cabeza. Al acabar estoy a punto de ir a urgencias, pero pienso que si duermo me despertaré mejor al día siguiente. No es así".

Ven una manchita en el cerebro que puede ser un problema bascular congénito

El sábado comienza a darle vueltas al tumor que mató a su padre y a la tía de éste. "Y lo que más me inquieta no es mi muerte, si no en cómo contárselo a mi madre. Total que a las doce del mediodía no aguanto más y me planto en urgencias. Calman mi dolor y me hacen un escáner. Ven una manchita en el cerebro que puede ser un problema bascular congénito. Pregunto por lo del tumor. Lo descartan. Qué alivio. Me recomiendan hacerme una resonancia para descartar cualquier problema importante, pero los sábados no las hacen y tengo que quedarme ingresado para estar controlado. Adiós al Deluxe. Y no solo al programa si no a hacer la función al día siguiente en Tudela, donde nos esperaba un teatro lleno", narra Jorge.

Su ex, Paco, no se separó de él

El domingo lo pasa relajado leyendo y trasteando con el ordenador. "El lunes por la mañana me hacen la resonancia y detectan una manchita de sangre que es la que está provocando el maldito dolor", confiesa el presentador.

Detectan una manchita de sangre que es la que está provocando el maldito dolor

Jorge estuvo arropado en todo momento por su ex, Paco. "No nos vemos desde hace más de un año y nos reencontramos en un hospital, que es un lugar muy adecuado porque así no tenemos que hablar de por qué lo dejamos y esas cosas".

Aneurisma congénito

Suben los médicos y le dicen que le tienen que hacer un cateterismo para descartar complicaciones. Tras hacerle el cateterismo le dijeron que había que volver a operar porque habían encontrado un aneurisma congénito que ha desembocado en una pequeña hemorragia. "Ha sido leve. Podría haber sido peor. Muchísimo peor", narra.

Encuentran un aneurisma congénito que ha desembocado en una pequeña hemorragia

Tras la operación, se despierta en la UCI "tranquilísimo: todo ha ido bien. A falta de uno me han colocado dos stent. Entra Paco y justo después Paolo Vasile. Agradezco muchísimo su visita y se lo demuestro, yo que soy tan parco. Pasan también Cristina y Alberto. Al día siguiente me despierto como si no hubiera pasado nada y mi cuñado Eduardo me cuenta por qué mi madre estaba tan intranquila: me operaron el mismo día que hace ya veintitantos años operaron a mi padre del tumor que se lo llevó por delante. Para que luego diga Adrián que no existe el más allá". Adrián es un gran amigo de Jorge.

Sufrió un ictus

Después de esto, Jorge se centra en su descanso. Recibe las visitas de su madre y de sus hermanas: "No quiero perder el tiempo pensando en lo que pudo haber sido. No. Sólo quiero pensar en como estoy: vivo. Aquí es donde tenía pensado acabar el texto, pero hoy a las seis de la tarde ha venido el doctor. Y ha venido a decirme que ahora que habían pasado las horas era cuestión de hablar claramente. También sufrí un ictus. Las consecuencias podrían haber sido trágicas. Ahora entiendo sus caras".

También sufrí un ictus. Las consecuencias podrían haber sido trágicas

Reposo absoluto

"Por poner una nota de humor: me pregunta si los dolores de cabeza se habían producido después de un coito. Y Paco delante. Y yo que no, que lamentablemente no. Siguiendo sus indicaciones ahora toca reposo absoluto y todavía son muy importantes las horas posteriores a la operación. Y seguir. Seguir siempre o, al menos, intentarlo. Y agradecer. Agradecer siempre a la vida y a todos aquellos que os estáis preocupando por mi salud. Y ahora ya no puedo seguir porque entonces no paro de llorar. Gracias", finaliza.

Esperemos que se recupere pronto.