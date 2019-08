Jorge Javier Vázquez carga contra Podemos: “Hacen una vieja política. 2.0”

Jorge Javier Vázquez, de 49 años, no para de darnos noticias este verano. Después de las fotografías que publicó desnudo en Instagram y de criticar a Cayetana Álvarez de Toledo, ahora el presentador de ‘Sálvame’ y ‘Supervivientes’ ha cargado contra Podemos.

El catalán, de 49 años, ha escrito que en verano, intenta “desconectar al máximo de los personajes de los que me ocupo durante el otoño, el invierno y la primavera –demasiadas estaciones–y aprovecho para empaparme de todo lo demás”, ha escrito en su blog de ‘Lecturas’.

El presentador de ‘Sálvame’ carga contra los tuits de Pablo Echenique

Sin embargo, tiene claro que con el panorama actual que hay, su conclusión es que prefiere “seguir hablando de Isabel Pantoja. Es mucho más interesante la folclórica que todos los líderes de nuestros partidos juntos”.

También ha cargado contra Podemos, concretamente contra Pablo Echenique y sus mensajes en las redes sociales. “De las últimas declaraciones, una de las que más me ha dejado la cabeza girada ha sido de Pablo Echenique, que dice: “A Carmen Calvo no le gustan mis tuits”. De aquí a poco le escucharemos decir: “A Carmen Calvo no le gusta mi sudadera”, “A Carmen Calvo le da envidia tener mejores cromos que yo”, “A Carmen Calvo le gusta la playa y a mí la montaña”.

Parece que a Carmen Calvo no le gustan mis tuits.A mí lo que no me gusta es que Sánchez dijese que, si Pablo Iglesias daba un paso a un lado, el gobierno de coalición estaba ya hecho y que eso fuese una mentira y una excusa más.Seguimos esperando una negociación seria. pic.twitter.com/lVbp4FTbm0 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) August 8, 2019

Jorge Javier Vázquez critica que Podemos hace una “vieja política.2.0”

El actor y presentador de Mediaset no entiende que “los políticos tengan que estar continuamente opinando de todo en las redes sociales” y va más allá: “¿No les quitará eso tiempo para dedicarse a lo verdaderamente importante? Tampoco entiendo a aquellos que se pasan más tiempo en los platós de televisión que en su lugar de trabajo. O a aquellos directivos de periódicos que ves a todas horas en diversos canales hablando de lo que les echen, ya sea de Pedro Sánchez o de Carmen Lomana. ¿Cuándo y cómo dirigen sus periódicos?”

Para terminar, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a hacer otra crítica más contra el partido liderado por Pablo Iglesias: “El peligro que tiene decir algo mínimamente crítico contra alguien de Podemos es que, luego, aprietan las filas en las redes y te ponen de vuelta y media durante varios días. Bueno, no es peligro. Es aburrimiento. Peor aún: es vieja política 2.0”.