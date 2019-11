Por qué Jorge Javier Vázquez siempre trata tan bien a Rocío Flores: la verdadera razón

Rocío Flores se ha convertido en una de las protagonistas de 'GH VIP 7' sin ser ninguna de las participantes del reality de Telecinco. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores acude a cada gala del programa como defensora de su padre, quien, seamos claros, lo está haciendo más mal que bien.

Antonio David no está dando apenas contenidos y es uno de los personajes más aburridos de la casa, razones por las que es criticado en las galas. Rocío sale a defenderlo, y el programa, y Jorge Javier Vázquez, siempre la apoyan y la tratan especialmente bien.

¿Por qué? ¿De dónde viene este trato especial a la joven? Ahora lo sabemos

Por qué Jorge Javier trata tan bien a Rocío Flores

Carlota Corredera, presentadora de 'Sálvame' sube a la casa de Guadalix todos los miércoles a hacerle una mini-entrevista a los nominados.

En esta ocasión, se reunió con Antonio David, entre otros (Noemí y Hugo Castejón). Y éste reveló que había llegado a un pacto con la organización del programa para que trataran bien a su hija, Rocío, quien no estaba acostumbrada a los medios de comunicación.

"Cuándo entré mi mayor preocupación era Rocío. Los jefes me dijeron que no me preocupara, que la iban a cuidar y Jorge Javier también. En ese sentido entré bastante tranquilo”, confesó.

De esta forma quedó desvelado el cariño que tienen a Rocío en Telecinco: haga lo que haga, será bancada por el programa y por el presentador.

¿Qué opinas de este trato? ¿Te cae bien Antonio David? ¿Y Rocío Flores?