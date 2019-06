Jorge Javier Vázquez habla claro sobre la relación que tiene con Paco

La vida de Jorge Javier Vázquez dio un vuelco en febrero. El presentador sufrió un ictus que le hizo cambiar las prioridades y el ritmo de su día a día.

Uno de los cambios más notables fue su acercamiento con Paco, su expareja. Ambos llevaban casi un año separados tras una relación de más de diez años. No obstante, el joven no se separó de su pareja ni un segundo desde que ingresó. Tanto fue así que Paco no dudó ni un instante en mudarse con Jorge.

Desde entonces, ambos son como compañeros de piso y "familia", como describe el presentador la relación que mantiene con su ex. Y siguen unidos. De hecho, la pasada semana estuvieron juntos en Lanzarote de viaje, tal y como te contamos en Vozpópuli.

La verdadera relación de Jorge Javier y Paco

Tras esta escapada que desconcertó a todos y después de los meses que han estado juntos, estamos todos desorientados con la relación que mantiene el presentador de Telecinco con su... ¿ex?

Jorge Javier, harto de tantas especulaciones, habló claro sobre el tema en el 'Deluxe'. "La última vez que rompí con mi expareja me descubrí cantando por las mañanas”, confesó el conductor, mientras intercambiaba opiniones sobre el amor con Lola Herrera, una de las invitadas.

Además de referirse a Paco como su "expareja", lo que deja poco lugar a la duda, Jorge Javier dijo que tras un año soltero comenzó a sentirse feliz solo.

Una relación de diez años

Después de diez años de relación, Jorge Javier y Paco tomaron caminos separados, unos senderos que ahora se han vuelto a unir tras el ictus del presentador.

Comparten su vida, viajes y Jorge Javier siempre ha dicho que Paco forma parte de su familia. Veremos si el tiempo vuelve a juntar, sentimentalmente, a esta pareja.

¿Crees que volverán oficialmente?