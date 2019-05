Jorge Javier Vázquez confiesa todo sobre su actual relación con Paco

Jorge Javier Vázquez ha explicado qué relación es la que le une actualmente al que fue su novio durante bastantes años. El presentador de Sálvame, ya confesó cuando le dieron el alta después de sufrir el ictus, que el hecho de que hubiera tenido que estar en el hospital ingresado le hizo reencontrarse con Paco después de varios meses sin tener ningún tipo de relación.

"No tengo ninguna relación, nada de nada, está en casa para ayudarme, no hemos hablado del tema, somos muy británicos. El ya forma parte de mi familia, yo también hubiera estado si la situación hubiera sido diferente. Ha sido uno de los hombres de mi vida pero tengo 50 años y cuantos más tengo, mejor" ha confesado Jorge Javier Vázquez, tal y como recoge Chance. Lo cierto es que en estas palabras podemos ver el cariño y el amor inmenso que tiene hacia Paco, quien ha dejado todo para estar al lado del que fue su novio.

"Yo sexo no tengo desde el ictus, estoy que me subo por las paredes, hace dos meses y medio..." entre broma y broma, el presentador de Sálvame se deja ver de lo más natural posible. El sexo fue uno de los principales problemas en el que pensaba cuando le dieron el alta médica, pero parece que no está siendo un inconveniente para él. "Tampoco hay que tener relación seria, con una pareja llega un momento en el que la pasión desaparece" explica. Por lo que entendemos que Jorge no quiere, al menos por el momento, una relación seria con nadie.