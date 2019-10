Jorge Javier Vázquez tiene que volver a pasar por quirófano para una nueva operación

El ictus que Jorge Javier Vázquez sufrió en marzo cambió completamente su vida. El presentador está centrado en su familia y en sus perros, con quienes comparte su tiempo libre. Los días del de Telecinco suceden tranquilos, pero hay algo que le tiene preocupado: su próxima operación.

Jorge Javier ha confesado en su perfil de Instagram que tendrá que volver a pasar por quirófano en diciembre. "Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre", ha escrito junto a una foto de su brazo con una vía.

El presentador le ha querido quitar hierro al asunto: "No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones".

Las consecuencias de su nueva operación

A Jorge Javier no le importa tanto la intervención, sino lo que conlleva" "No me sentí mal por la operación sino por todo el proceso que podía volver a acarrear: otro mes de baja, el bajón emocional. Me ha costado asimilar que a lo mejor tengo que volver a operarme", dijo en su blog la pasada semana.

No me sentí mal por la operación sino por todo el proceso que podía volver a acarrear: otro mes de baja, el bajón emocional

Aunque ha sido un palo, Jorge Javier está concienciado: "Desde el momento en el que admites que no manejas enteramente tu vida y que es una pérdida de tiempo revolverse contra la realidad se rebaja la ansiedad y aprendes a vivir de otra manera, más tranquila, más apacible, más placentera, incluso".

¿Qué opinas de Jorge Javier?