Jorge Javier Vázquez arremete contra la prensa digital por la crisis del coronavirus

La ideología de Jorge Javier Vázquez no es ningún secreto. De hecho, él ha dicho en numerosas ocasiones que siente predilección por los partidos de izquierdas, a los que les ha dado el voto en las últimas elecciones: "En las generales votaré por Pedro Sánchez. Cada vez lo tengo más claro, después de todo lo que está pasando en este país", dijo en 2019.

La buena sintonía que hay entre el presentador de 'Sálvame' y el actual presidente de España también es evidente: solo hace falta recordar la llamada que hizo éste en directo en el programa, en 2014, cuando, obviamente, no se le preguntó nada comprometido.

La simpatía de Jorge Javier por el PSOE ha vuelto a salir ahora a relucir por los comentarios que ha hecho el presentador de Telecinco en directo, este lunes, en 'Sálvame'. El programa estrella de las tardes de Telecinco está dedicando desde hace días una buena parte de su programa a tratar la crisis del coronavirus.

Jorge Javier arremete contra los digitales porque no le gusta lo que lee: "Son unos mamarrachos"

Jorge Javier Vázquez aseguró este lunes que no lee "los periódicos digitales", porque no le gusta que siempre vayan a dar al mismo. Es decir, el presentador ha decidido no leer nada que cuestione la labor del actual Gobierno con la crisis del coronavirus.

He dejado de leer digitales porque me hacían gracia lo mamarrachos que eran, pero ya no lo hago por higiene mental

"En estos momentos parece que hay personas que no aceptan las noticias buenas. Hay medios que solo dan malas noticias, y que cargan contra todo. (...) Uno puede vivir encabronado o no, es una elección. Yo hay un periódico que ya he dejado de leer, de manera consciente, y no voy a decir el nombre. También he dejado de leer digitales porque me hacían gracia lo mamarrachos que eran, pero ya no lo hago por higiene mental", dijo este lunes en 'Sálvame'.

En su lugar, suponemos, lee los medios afines al PSOE, que son aquellos que maquillan todos los fallos que se han cometido en este proceso que ha puesto en juego la salud pública.

El periodismo, no obstante, no está para servir a unos pocos, sino al conjunto de la sociedad. Algo que, parece ser, no gusta al presentador, quien prefiere arremeter contra los periódicos que cuentan lo que el Ejecutivo no quiere leer.

Que dice Jorge javier Vazquez que por higiene mental no lee periodicos digitales porque le asquean que siempre van a dar al mismo..esto como se llama @salvameoficialpic.twitter.com/ijjGoy1Yze — Lurita (@Lurita1965) March 23, 2020

¿Qué opinas de la actitud de Jorge Javier?