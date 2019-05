Jorge Javier Vázquez, 'pillado' de un concursante de 'Supervivientes'

Quedó claro en la primera gala de 'Supervivientes 2019' que a Jorge Javier Vázquez le gustaba Oto Vans. El presentador tonteó con él abiertamente cuando el joven, de 23 años, estaba a punto de lanzarse del helicóptero. Oto le cogió el guante y ambos quedaron en verse en Madrid.

"Yo he dicho en la reunión del programa que me encantas, Oto. Me pareces muy atractivo, pero quizá soy un poco mayor para ti", le dijo Jorge. "No tanto", apostilló el otro.

Esta especie de 'tensión sexual' no se le ha pasado al presentador. Más bien lo contrario, ya que ha tenido un sueño erótico con él.

Jorge Javier Vázquez, 'pillado' de Oto Vans

Jorge Javier confesó este miércoles en 'Sálvame' el sueño "salvaje" que había tenido con Oto tras verle un testículo, por despiste, durante una de las pruebas del reality.

"¿Te puedes creer que cuando se bajó de la prueba, se le levantó el bañador, se le vio un testículo y esta noche he soñado salvajemente con Oto?", dijo el presentador.

Belén Esteban no daba crédito, ya que el joven no es para nada "el estilo" de hombre que le atrae a su amigo: "Pues Oto no es tu estilo, perdona que te lo diga y me meta en tu vida privada...".

Jorge, dos meses a pan y agua

La de Paracuellos, que seguía sin entenderlo, comprendió todo cuando Jorge Javier le dijo cuánto tiempo llevaba sin echar una cañita al aire: "Hija mía, llevo dos meses sin ver ni una rótula...".

Al debate entró más tarde Kiko Hernández, quien no entendía por qué Oto estaba "tan depilado". Pero Jorge no compartió esa opinión: "No, en la foto se ve que tiene pelito".

Y ya sabéis lo que se dice en relaciones de mucha diferencia de edad: donde hay pelito no hay delito.