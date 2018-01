Jorge Javier rompe con su novio, la venganza de Pantoja contra su hija y los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

No es la primera vez que la revista ‘¡Hola!’ lo hace pero no por ello, no deja de sorprendernos. La publicación saca en portada y a gran tamaño las imágenes que Enrique Iglesias y Ana Kournikova compartieron en las redes sociales con sus mellizos.

Los padres subieron a las redes dos fotos, una de la extenista con la niña, Lucy, y otra, del cantante, con Nicolás. Según Tamara Falcó la pequeña se parece a la madre, es “más rubita y de ojos azules”, y su hijo se parece más al padre.

Jorge Javier rompe con su novio

La pareja está atravesando una grave crisis de pareja hasta el punto de que ya se habla de ruptura tras diez años de relación con su novio Paco.

No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez y su pareja ponen fin a su relación. A los dos años de comenzar a salir, estuvieron nueve meses separados, y han tenido más idas y venidas. El presentador de ‘Sálvame’ llegó a confesar que su última discusión que acabo en ruptura tuvo que ver por la situación política de Cataluña. Con el tiempo sabremos si la ruptura es definitiva o no (Diez Minutos).

Alba Carrillo habla de sus procesos judiciales

La modelo ha abierto las puertas de su casa, en la que vive con su hijo y donde anteriormente vivió ella y después sus padres. Alba Carrillo ha hablado de sus dos procesos judiciales que tuvo la semana pasada, el primero contra Fonsi Nieto, por el hijo que tienen en común, y el segundo contra su exmarido Feliciano López, por los bienes gananciales.

Alba está dispuesta a ir a por todas sobre todo en lo que se refiere a su hijo: “No voy a ceder la custodia de mi hijo” y añade: “Voy a luchar por mi hijo hasta las últimas consecuencias judicialmente. Si tengo que llegar a Estrasburgo, lo haré”.

Además ha hablado de un nuevo proyecto que tiene en mente, montar una casa de turismo rural en el pueblo de su abuela, asegura que le encantaría casarse con su novio David si siguen así de bien y ha mostrado su deseo de volver a ser madre a medio plazo. (Semana).

Isabel Pantoja deja sin trabajo a su hija

La tonadillera está en pie de guerra con su hija, Isa Pantoja desde que ésta sacara los trapos sucios de la familia en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Chabelita reveló que su abuela fue reticente con su adopción y que trata de forma diferente a su hijo que al de su hermano Kiko.

Además criticó a su madre y habló de su enfado que le llevó a que no pasaran las Navidades juntas y a que Isabel Pantoja no le dejara entrar en Cantora. Ahora la madre ha tomado medidas y aquí está su venganza: ha dejado a su hija sin trabajo.

Pantoja y Chabelita tenían un proyecto de venta de ropa que acababa de ver la luz y que habían fundado las dos, y tras la entrevista, dos de los socios se han puesto en contacto con la joven por Whatsapp para comunicarle que no cuentan con ella para seguir con la empresa, decisión en la que ha tenido que ver la madre según ‘Lecturas’.

La bronca entre Jorge Javier y Risto

El presentador ha revelado en su blog de ‘Lecturas’ “la bronca heavy” que tuvo con Risto Mejide en ‘Got Talent’ que les costó su amistad con el publicista. “Durante las grabaciones de las audiciones del programa, hubo una bronca tan heavy entre Risto y yo que dejamos de hablarnos durante algún tiempo”.

Después de una actuación, Risto le “sacó de sus casillas” y brotó de él su “vena flamenca y le canté las cuarenta”. “Durante mi perorata prometí no volver a dirigirle la palabra durante los días que nos quedasen de programa y cavamos la noche como buenamente pudimos”, ha escrito.

Nueva exclusiva de María Lapiedra

Después de que la exactriz porno abriera las puertas de su casa de Barcelona para hablar de su situación con Gustavo González, ahora lo ha hecho en su casa de la montaña, ubicada en La Cerdanya, donde ha posado con sus dos hijas.

María Lapiedra ha revelado un episodio traumático que vivió cuando era pequeña. “Mi madre se fue y me abandonó”. Su madre se enamoró de otro hombre y, según ella, jamás la quiso. Algo que no quiere que le pase jamás a sus hijas Martina y Carlota. (Lecturas).

El presentador de moda: Roberto Leal

La revista ‘Semana’ ofrece también una entrevista con el presentador revelación del momento, Roberto Leal. ‘Operación Triunfo’ está siendo un éxito no sólo por sus concursantes sino también por su simpatía y naturalidad. Aunque los inicios fueron difíciles: “Tuve mucha presión al principio de OT”.

Roberto es feliz también en su vida personal, está casado y es padre de una niñade seis meses. “Mi mujer siempre me ha sabido llevar de la mano porque soy una persona muy cabezota”. (Semana).

Nueva boda en la familia real británica

La princesa Eugenia de York ha anunciado oficialmente su compromiso con su novio desde hace 8 años, Jack Brooksbank.

La pareja se casará en otoño de 2018, en la capilla de San Jorge en Windsor, una de las residencias de la reina Isabel II, a unos 35 kilómetros de Londres, mismo escenario en el que el príncipe Enrique y su prometida, Meghan Markle, se casarán el 19 de mayo de este año. (¡Hola!).