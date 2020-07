Jorge Javier Vázquez: "En cualquier momento me pueden llamar para decirme que ha muerto"

Jorge Javier Vázquez no está pasando por un buen momento. A la preocupación por el estado de salud de Mila Ximénez, -que confesó que tiene cáncer de pulmón-, se le suma el delicado estado de salud de uno de sus cinco perros que se encuentra en una clínica veterinaria y está tan mal, que teme que se muera. "Mi galga Lima está ingresada y tengo miedo a que me digan que ha muerto", ha escrito en su blog de 'Lecturas'

El presentador de 'Sálvame' cuenta que su comportamiento era diferente al habitual: "Estaba triste esta mañana, no se levantaba para saludarnos y ni ha hecho el menor esfuerzo por comerse el trozo de pavo que le damos todos los días. El veterinario me ha dicho lo que tenía, pero me he puesto tan nervioso que no recuerdo muy bien el diagnóstico. Algo del estómago".

Jorge Javier la ha visto tan mal que le ha preguntado al veterinario: “¿Se va a morir?”, a lo que el médico le ha dicho que no cree pero que "está mal"".

"Qué tristeza tengo. Qué pena. Ella es mi preferida"

Esta situación le ha llevado a rememorar un triste episodio del pasado, cuando perdió a uno de sus galgos. "También le llevamos a Cartago una mañana porque lo vimos raro y no volví a verlo con vida. Qué tristeza tengo. Qué pena. Cuánto la echo en falta. Quiero mucho a mis cuatro galgos, pero ella es mi preferida", ha confesado temoroso de que le suceda lo mismo que a su otro perro.

Jorge Javier ha recordado el momento en el que trajo a Lima a su casa: "Llegó a casa muerta de miedo y se pasó un par de meses dando vueltas al jardín y ladrando sin parar. Pero un fin de semana vino a casa la hermana de P., tuvo una conversación con ella y la perra le dijo adiós al miedo y pasó a ser un animal muy cariñoso. Me adora. Lima es mía y yo de ella".

"En cualquier momento me pueden llamar para decirme que ha muerto"

A diferencia de sus otros perros, ella "es la única que viene a recibirme cuando llego de trabajar de madrugada. Los demás se quedan sobando y a lo sumo levantan un poco la cabeza para certificar que soy yo. Pero ella, sea la hora que sea, se despierta y restriega su cabeza contra mis piernas".

Después confiesa que está "inquieto porque no me he despedido de ella". El presentador pensó que no sería nada "y ahora me da miedo pensar que en cualquier momento me pueden llamar para decirme que ha muerto. Si este dolor se pasa con un perro, no quiero ni imaginar el que puede llegar a sentirse por un hijo.

Entiende que la gente que pierde a un hijo "enloquezca o caiga en depresión"

Aunque Jorge Javier Vázquez no es padre, asegura que empatiza con el dolor que pueden sentir aquellos que han perdido a un hijo. "Entiendo que la gente que dice adiós a un hijo enloquezca, caiga en depresión o decida que ya no tiene ningún sentido seguir viviendo. Es muy valiente decidir ser padre".

Por último finaliza diciendo: "Son casi las cinco en punto de la tarde del viernes y tengo un regusto amargo en la boca. Echo de menos la mirada de Lima, besarla, verla andar por la casa. Qué angustia provocan las llamadas de teléfono cuando existen posibilidades de que te comuniquen una mala noticia".

Un galgo de Jorge Javier murió en 2016 pero ahora tiene cinco perros

Jorge Javier Vázquez ya perdió hace casi cuatro años a otro galgo, a Cartago. Una muerte que afectó mucho al presentador de 'Sálvame'. “Gracias por habernos dado tanto. Hoy somos menos felices sin ti. Te echaremos de menos siempre. Descansa en paz Cartago“, escribió entonces en sus redes sociales.

Gracias por habernos dado tanto. Hoy somos menos felices sin ti. Te echaremos de menos siempre. Descansa en paz Cartago. pic.twitter.com/IxwNsKdAsL — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) November 8, 2016

El perro de raza galgo lo había adoptado cuatro años antes. Una personas lo acogieron y cuidaron tras encontrarle en una zona de Murcia muy desorientado, muerto de miedo y sin chip. Meses después Jorge Javier le abrió las puertas de su casa y era un miembro más de la familia como lo son sus otros cinco perros.

Al presentador de Mediaset le encantan los perros. Vive con cinco, cuatro galgos: Lima Bart, Romero y Travis, y una podenca tímida y miedosa llamada Cata. Anteriormente también tuvo un cocker llamado Pronto.