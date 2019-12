Jorge Javier Vázquez se confiesa: "Me estoy medicando contra una depresión"

Este año no está siendo bueno para Jorge Javier Vázquez. El presentador de Telecinco, que fue operado operado nuevamente tras su ictus la pasada semana, ha dado una entrevista en su revista de cabecera, 'Lecturas', donde ha revelado que la intervención ha salido bien, a pesar de ser "complicada", y ha confesado que sufre problemas psicológicos.

Jorge Javier: "Me diagnosticaron depresión"

"Me están medicando contra una depresión", ha dicho Jorge Javier Vázquez. El periodista ha reconocido que tras el ictus sufrió estrés postraumático: "En verano toqué fondo, me vi sin ninguna ilusión por nada. (...) Me encontré a la muerte de frente".

En verano pensé que mi vida había llegado a su fin, me diagnosticaron depresión

"Pensé que mi vida había llegado a su fin, me diagnosticaron depresión", ha añadido. Desde que está en tratamiento, se encuentra mejor: "La medicación me aporta estabilidad, tranquilidad. Me encuentro otra vez en un proceso de renacimiento".

El presentador, que también toma medicamentos para dormir, ha asegurado que ya no disfruta como antes: "No tengo necesidad de estar buscando continuamente emociones adrenalíticas".

Esperemos que pase el bache pronto.

