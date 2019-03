Lo que une a Jorge Javier Vázquez y a María Teresa Campos (y es esperanzador)

La semana ha estado marcada por el problema de salud de Jorge Javier Vázquez. El presentador de Telecinco ha sufrido un ictus, pero ya se encuentra en su casa. Tiene por delante un mes de reposo absoluto, en el que tendrá además que someterse a numerosas pruebas médicas para comprobar que todo está en orden.

Jorge Javier se siente muy agradecido porque "podía haber sido mucho peor". El ictus es una dolencia extremadamente grave que afecta a 120.000 personas al año. Entre ellas ha habido numerosos famosos, como María Teresa Campos.

María Teresa sabe lo que es

Campos sufrió el pasado 16 de mayo de 2017 un ictus al salida de la ducha. La presentadora comenzó a sentir mareos, pérdida de visión y parálisis. Ingresó de inmediato en la Fundación Jiménez Díaz, donde consiguió salir.

María Teresa, como Jorge Javier, superó la enfermedad. "Hablé ayer con él y lo vi muy fuerte, muy bien. Eso es una cosa que si pasa y no te pasa nada, pues bueno...", aseguró a Europa Press.

"Estas cosas no se olvidan, yo lo sé por experiencia, pero él es una persona joven que tiene que tirar adelant. A mí me dio un ictus, lo cogí muy a tiempo también, y mi vida ha seguido absolutamente normal", añadió la periodista, mandando un claro mensaje esperanzador a Jorge.

Famosos que también superaron un ictus

Además de Jorge Javier y María Teresa, hay más famosos que lograron superar esta enfermedad, lo que sin duda supone una nota de optimismo para el presentador. Estos son algunos:

1) Silvia Abascal

En 2011 la actriz sufrió un accidente cardiovascular cuando tenía 32 años. Silvia consiguió recuperarse después de unos duros meses de lucha. Una vez recuperada relató todo en su libro Todo un viaje, que comienza así: "De súbito, sentí un tremendo latigazo desde los oídos hasta el mismo centro de la cabeza. Profundo. Violento".

2) María Escario

La presentadora de los deportes estaba en la gala de los Premios TP, en febrero de 2012, cuando de pronto empezó "a sentir un dolor inmenso en la nuca y me puse muy mala: se me descompuso todo el cuerpo,me entró una rigidez tremenda en el cuello, se me iban los ojos, vomitaba… Notaba que me estaba muriendo". Tras ello fue ingresada en la Fundación Jiménez Díaz.

3) Jaime de Marichalar

Con 38 años, en 2001, sufrió una isquemia cerebral.Le ocurrió mientras hacía bicicleta estática en un gimnasio de Madrid. En su caso, las secuelas aún se mantienen, como las complicaciones a la hora de caminar.

4) Joaquín Sabina

Joaquín Sabina sufrió un accidente isquémico leve en agosto de 2001. El cantante se recuperó pronto pero tuvo que vivir más relajadamente.