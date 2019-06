La escapada a Lanzarote de Jorge Javier Vázquez con su ¿ex? Paco

La vida de Jorge Javier Vázquez dio un vuelco en febrero. El presentador sufrió un ictus que le hizo cambiar las prioridades y el ritmo de su día a día.

Uno de los cambios más notables fue su acercamiento con Paco, su expareja. Ambos llevaban casi un año separados tras una relación de más de diez años. No obstante, el joven no se separó de su pareja ni un segundo desde que ingresó. Tanto fue así que Paco no dudó ni un instante en mudarse con Jorge.

Desde entonces, ambos son como compañeros de piso y "familia", como describe el presentador la relación que mantiene con su ex. Y siguen unidos. De hecho, se han ido a Lanzarote a pasar unos días juntos.

La escapada de Jorge Javier y Paco a Lanzarote

El presentador de 'Supervivientes' asegura en su blog de 'Lecturas' que durante años Paco se negó a ir a Lanzarote porque ahí vive el otro exnovio de Jorge. "Como mi único ex es de aquí, pues no le daba la gana; las cabezas, que son muy traicioneras. Yo le hablaba de la isla y él cambiaba de tema. “¿Lanza-qué?”, decía. Y llegados a este punto yo ya sabía que por mucho que me empeñara no iba a conseguir que me acompañara. Curiosamente, ahora que no somos novios, aquí estamos los dos juntos", detalla.

La relación entre Jorge y Paco es tan extraña que hasta a la madre del presentador se muestra confusa: "Inciso: recién operado, estaba mi madre en casa sentada a mi lado en el sofá y le dice a Paco: 'Ven, ponte aquí al lado de tu… Bueno, de lo que seáis'", escribe.

"El caso es que aquí estamos Paco y yo disfrutando de la magia de esta isla. A mí, no solo no me ha decepcionado –tendemos a mitificar aquellos sitios en los que hemos sido felices–, sino que me está enamorando todavía más. Y Paco no deja de sorprenderse con sus cautivadores paisajes, la espectacular belleza de sus pueblos, la imponente presencia de esas montañas tan especiales. Me pasaba en su época y me sigue pasando ahora: aterrizo en Lanzarote y es como si la isla fuera capaz de absorber toda la ansiedad que traes de la península y reciclarla en cosas bonitas", finaliza.

¿Crees que Paco y Jorge volverán? ¿O que siguen?