Jorge Javier Vázquez olvida a su ex con un jovencito de 21 años: "Estoy cachondo"

Desde que Jorge Javier Vázquezcortó con Paco el pasado verano, no se le había vuelto a relacionar con nadie. Ambos estuvieron saliendo 11 años, y aunque ya lo habían dejado en alguna ocasión, esa pareció ser la definitiva

El presentador de 'GH Dúo' y 'Sálvame' se encuentra genial con su soltería, y todo apunta a que va de aquí y allá huyendo del compromiso.

Un jovencito de 21 años

Jorge está utilizando las redes sociales para ligar, como todo hijo de vecino. En su caso, se ha centrado en Instagram. Por ahí tontea con muchos chicos, y hay uno que le ha hecho especial tilín. Se tata de un jovencito de 21 años.

Es uno de los chicos más espectaculares que he visto en mi vida

"El viernes hablo con F., un muchacho de 21 años con el que me escribo por Instagram. Es uno de los chicos más espectaculares que he visto en mi vida. Paso muchos ratos escudriñando sus fotos, recreándome en todas y cada una de las partes de su cuerpo", confiesa el conductor en su blog de la revista 'Lecturas'.

El chiquillo le cuenta a Jorge que esa noche no sale porque se está "reservando para un fiestón que se celebra una vez al mes en Madrid". Y a partir de aquí, el presentador hace una reflexión sobre por qué ya no sale tanto de fiesta.

El pasado fiestero de Jorge Javier

"A mí el trabajo me ha salvado la vida. Creo que una de las razones por las que trabajo tanto es porque así no salgo. La noche me ha gustado de siempre. Los bares, las discotecas e incluso los afters han sido para mí durante muchísimos años lugares santos. Me gustaba salir, beber, bailar, perder el control, llegar a casa del revés –a poder ser acompañado– y disfrutar la resaca de los domingos tirado en el sofá", relata.

Todo esto lo habló con el jovencito, quien le preguntó si echaba de menos salir de farra. "Le respondo que no. Me gusta salir de vez en cuando, pero ya no me lo paso bien. Y no porque la noche ya no es lo que era –ese es un argumento de abuelo cebolleta– sino porque tener que madrugar al día siguiente me convierte en un muermo".

Tiene "el cuerpo cachondo"

Jorge Javier reconoce que aunque ahora piensa eso, está "dispuesto a cambiar de opinión". Además, confiesa que "estos inesperados días de sol" le han puesto "el cuerpo y el alma cachonda".

Calles de España, cuidado: la bestia está empezando a despertarse

"Calles de España, cuidado: la bestia está empezando a despertarse. Tras un invierno que se ha me hecho durísimo, mi cuerpo empieza a darse cuenta de que la primavera está a la vuelta de la esquina. Que tiemble F. y todos los ‘Efes’ del mundo. Estoy dispuesto a perder el oremus por una sonrisa o una caída de ojos a ritmo lento. El que avisa no es traidor", finaliza.

Vaya, vaya. Jorge Javier está 'on fire'.