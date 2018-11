Jorge Javier Vázquez, hundido tras las críticas recibidas en 'GH VIP 6': "Quería dejarlo todo, desaparecer"

Jorge Javier Vázquez no digirió bien las críticas que recibió en la última gala de 'GH VIP 6'. El pasado jueves, el presentador del reality de Telecinco se quejó en numerosas ocasiones de los abucheos del público, un tema que tantos dolores de cabeza le dio tras dejarse un micrófono abierto en 'Sálvame', cuando se le escuchó, presuntamente, afirmar que había 'manipulación' por parte del concurso.

El televisivo no se había pronunciado al respecto... hasta hoy. En un artículo de 'Lecturas', Jorge Javier narra ahora lo duro que fue para él leer todos los comentarios negativos.

Conforme va pasando la mañana me pongo cada vez más triste y me invaden unas incontrolables ganas de llorar

"La gala del jueves me dejó baldado. Se palpaba la tensión en el ambiente, el público estaba ‘on fire’ y los aplausos y abucheos no cesaron durante todo el programa. En uno de los descansos, me comunican que me están poniendo bonito en las redes", comenta. La verdad es que notó que le dieron un toque de atención, pues empezó a estar mucho más majo según iba transcurriendo la gala.

"Ganas de llorar"

Esa noche durmió fatal, a pesar de que el programa hizo muy buena audiencia: "Conforme va pasando la mañana me pongo cada vez más triste y me invaden unas incontrolables ganas de llorar".

"Leo los titulares de dos artículos que no me dejan excesivamente bien –por ser suave– y noto que voy cayendo en un pozo cada vez más negro", escribe Jorge Javier.

"Estoy convencido de que lo que me pasa tiene que ver el cansancio físico, con dormir mal y a deshoras, pero no puedo evitar pensar que me quiero ir. Dejarlo todo. Desaparecer. Desconectar durante tres meses, un año entero, irme a una playa con los perros", añade.

A quien le pueda servir: el cardio ayuda a enfrentarse a los problemas y a encontrar soluciones

La angustia que sentía se le redujo bastante tras hacer ejercicio, algo que recomienda a todo el mundo: "Comienzo a despegar de nuevo después de hacer media hora de elíptica. A quien le pueda servir: el cardio ayuda a enfrentarse a los problemas y a encontrar soluciones. Me lo confirma más tarde mi preparador físico y me cuenta que esa es una de las razones por las que engancha tanto".

El deporte le hizo reflexionar

Tras hacer una profunda reflexión en la bicicleta estática, el presentador comienza a relativizar todo lo sucedido: "Los sentimientos no son una ciencia exacta. Cada uno los vive, los siente, los padece, los sufre o los goza de una manera diferente. Existe un patrón muy básico que nos ayuda a discernir lo que está bien y lo que está mal, pero a partir de ahí todo es muy complicado. Un programa como ‘Gran Hermano VIP’ en el que se examinan alianzas, amistades, lealtades o fidelidades es una máquina de desencuentros porque cada uno tiene su opinión sobre cada asunto. Y cuando el programa se convierte en un fenómeno, entonces ya es una bomba de relojería porque las adhesiones a los favoritos son inquebrantables. Y aquellos que no sean tus favoritos serán enemigos en potencia a los que deberás ir cargándote. Hay tantos ‘GH VIP 6’ como número de espectadores. Teniendo en cuenta los datos, lo raro es que no entremos en guerra".

Me he bajado de la elíptica entendiendo lo que está sucediendo con el programa porque no hay nada más primario que los sentimientos

Y añade: "Me he bajado de la elíptica entendiendo lo que está sucediendo con el programa porque no hay nada más primario que los sentimientos y, al hablar sobre ellos, aparece nuestra vena más intransigente. Nos cuesta aceptar otras opiniones y vemos una teoría conspiratoria a la vuelta de cualquier esquina. Todos tenemos la razón y todos estamos equivocados".

Jorge Javier finaliza asegurando que comprende "que haya gente que no esté de acuerdo con nuestra manera de llevar el programa, pero vivo muy tranquilo sabiendo que jamás se toma ninguna decisión con el fin de perjudicar a un concursante".

