Así son las hermanas desconocidas de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez, de 50 años, siempre ha querido mantener a su familia en un plano discreto, alejados de los focos. Sin embargo, este miércoles ha aparecido con su madre, María Morales Martínez, de 79 años, y sus hermanas Ana y Esther Vázquez Morales, posando en la revista 'Lecturas'.

Ellas son sus mayores fans. Las tres acudieron al estreno de la tercera función del presentador de 'Sálvame', 'Desmontado a Séneca', que tuvo lugar en Donosti, algo que le emocionó mucho. Era la vuelta a los escenarios tras seis meses sin actuar a causa de la crisis del coronavirus.

"Cuando pasen los años y me pregunten qué ha significado el teatro para mí, no hay duda: se agolparán en mi memoria las imágenes de mi familia aplaudiéndome en el patio de butacas. Si eso no es la felicidad, debe parecérsele", ha señalado en la mencionada revista. Junto a ellas estaban también los cuñados de Jorge Javier, Eduardo y Carlos.

Su hermana Ana tiene buen "saque"

El presentador de Mediaset cuenta en su blog que su familia llegó un día antes del estreno y salieron a cenar. Jorge Javier describe a su hermana Ana, que cumplirá 60 años en febrero como una persona con buen "saque", que se puso "ciega de nata" porque según ella "con la edad, me dan ganas de dulce".

Al día siguiente, en el desayuno, Jorge Javier Vázquez sorprendió a su hermana Ana "metiéndose en el bolso cinco botellitas pequeñas de aceite", al preguntarle qué hacía, esta le respondió que "los botecitos le venían muy bien para aliñar mis ensaladas en el trabajo".

"Tienen previsto quedarse un par de días más, así que calculo que puede volver a Badalona con dos o tres litros de aceite", bromea Vázquez.

Su hermana Esther es cajera de un supermercado y muy tímida

A su hermana Esther, que trabaja como cajera de un supermercado, la describe como "más tímida que yo". El presentador señala que ella "andaba poco reticente" a hacerse unas fotografías en el hall del Teatro Victoria Eugenia y le entró aún más el miedo cuando le advirtió "que a lo mejor nos daban portada en la revista".

"Bueno, pues compraré las revistas que lleguen al trabajo y, así, no las verá nadie", indica Jorge que le contestó su hermana. Una personalidad que nada tiene que ver con la de su madre. Vázquez confiesa que si fuera por ella "la revista debería hacer un desplegable con nosotros".

Jorge Javier se muestra entusiasmado por el éxito que han tenido después de que el jueves colgaron el cartel de 'No hay localidades', al igual que el viernes, el sábado y el domingo. "Estoy contento como unas castañuelas", señala al respecto Jorge Javier.

Después continúa diciendo: "Durante la casi hora y media que dura la función soy uno de los hombres más felices del universo. Pocos lugares en el mundo provocan tanta paz como el escenario. Es un lugar seguro. [...] Aplausos y público puesto en pie. Y muchísima alegría en todo el equipo por haber podido estrenar".

"Soy muy cardo"

Tras acabar la función, su familia expresó lo mucho que les había gustado y "la alegría que les da verme tan contento en el escenario".

El actor confiesa que él siente lo mismo pero le cuesta expresar sus sentimientos. "A mí también me da mucha alegría estar con ellos, pero no lo digo porque soy muy cardo.Terminamos en el bar del hotel celebrándolo. Primero, me pido un poleo y, luego, una manzanilla. Sí, me gusta vivir al límite.