Jorge Javier Vázquez vuelve a liarla en 'GH Dúo' al abroncar al público por los abucheos

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a las andadas. En 'GH VIP' estalló en varias ocasiones por los abucheos del público. En 'GH Dúo', en cambio, no se había pronunciado al respecto, hasta ahora.

En la gala 7, emitida este jueves, el presentador volvió a abroncar al público presente en plató por los abucheos.

Bronca al público por los abucheos

Poco antes de finalizar el programa, el periodista, visiblemente molesto, espetó: “Nos estamos acostumbrando a abuchear cuando alguien dice ‘uh’ y estamos perdiendo el valor del abucheo”.

"Son personas que están trabajando"

“Me encanta lo que pasa en el plató. Me encanta que el público está vivo. Pero, por favor, que la gente salga en televisión no quiere decir que se les pueda decir absolutamente de todo. Son personas, como tantas otras, que están trabajando”.

No venimos a soltar toda la mala leche que llevamos acumulada durante toda la semana

“Si pensáis que hay público que no lo puede resistir, mejor que no venga y que lo haga desde su casa. Pero aquí venimos a divertirnos, y no a soltar toda la mala leche que llevamos acumulada durante toda la semana. He dicho”, concluía Vázquez.

