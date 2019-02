Jorge Javier Vázquez, al descubierto: su familia, su fortuna, sus casas, su sueldo y más

Jorge Javier Vázquez se ha convertido en una de las estrellas de la televisión. Desde hace unos años podemos verle, casi a diario, en Telecinco.

Aunque el presentador suele hacer chascarrillos sobre su vida privada en los numerosos programas que conduce, lo cierto es que se sabe muy poco de su intimidad.

¿Cómo es su familia? ¿Cuál es su sueldo? ¿Y su patrimonio? ¿Dónde vive y cómo son sus casas? ¿Tiene novio? Respondemos a estas y otras muchas cuestiones a continuación.

Estas son las 39 cosas que no sabes de Jorge Javier:

1) Tiene 48 años

Jorge Javier Vázquez Morales nació el 25 de julio de 1970, por lo que tiene 48 años.

2) Es catalán

Nuestro protagonista nació en Badalona (Barcelona). Está muy orgulloso de sus orígenes. De hecho, siempre que puede nombra a su tierra.

3) Sus padres

Su madre se llama María Morales Martínez, tiene 79 años y es de Alcaraz (Albacete). De su padre no sabemos su nombre, solo que era de Cieza (Murcia).

Jorge está muy ligado a su progenitora. De hecho, ella acudió al estreno de su obra, 'La vida iba en serio', en Barcelona, en 2016.

4) Tiene dos hermanas

La relación de Jorge con sus hermanas, Ana y Esther, es estupenda. De Ana apenas se sabe nada. Esther, por su parte, sigue viviendo en Badalona, su localidad natal, donde trabaja como cajera en un Carrefour.

Jorge se lleva genial con sus sobrinos mayores, que se han licenciado hace apenas un par de años en Periodismo.

5) Su cuñado le lleva las cuentas

Jorge dijo en 2016 que uno de sus cuñados, Eduardo Hilbert, le lleva todas las cuentas: "Yo soy muy torpe y mi administrador es mi cuñado. Confío plenamente en él".

6) Paco, su ex

Jorge Javier estuvo con Paco desde el verano de 2007 hasta comienzos de 2018. El presentador insignia de Mediaset ha contado en alguna ocasión que la ruptura le vino bien, ya que ha "aprendido a no pensar".

Una vida de soltero que Jorge no parece querer dejar: "No quiero un novio ni en pintura, aunque nunca se puede decir de este agua no beberé", confesó.

7) El pasado de Paco

A pesar de que Paco nunca ha salido a la palestra, sabemos detalles de su vida privada por 'Último verano de juventud', el libro de Jorge Javier.

En una de las partes del mismo, el presentador da voz a su pareja, al que llama Fermín a lo largo de las más de 300 páginas. Éste cuenta que pasó una infancia de maltratos. "Yo le dije que si estaba preparado para contar lo que quisiera contar y que hubiera gente que llegase a interesarse por él y me dijo que sí, que lo estaba. Le gusta mucho escribir y yo creo que dentro del libro ha quedado muy bien. Son unas partes muy potentes las que él escribe. Me llamó un amigo diciendo que esos fragmentos le habían hecho llorar", contó Jorge Javier a 'Vanitatis' en 2015.

8) Apps para ligar

En 'Sálvame', el presentador hace muchos comentarios respecto a las redes sociales para ligar, como Grinder. Y bromea sobre lo que se encuentra ahí, que luego enseña a sus amigas de Mediaset. Seguro que se lo está pasando en grande. Y bien que hace.

9) Su concepto de fidelidad

El presentador confesó en una entrevista con Cristina Tárrega cómo es su visión de la pareja y de la fidelidad: "No le doy mucha importancia a la fidelidad..., pero eso no significa que mi pareja sea una jornada de puertas abiertas", aseguró. Parece que Jorge cree en el amor libre, en todas sus vertientes.

10) No es periodista

Al contrario de lo que se podría pensar, Jorge Javier no tiene estudios de Periodismo ni de Comunicación. Es licenciado en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona.

11) Comienza en revistas

Aunque no estudió carreras de comunicación, su experiencia laboral siempre ha estado ligada a los medios. Antes de llegar a la televisión, Jorge trabajó en la famosísima revista de adolescentes 'Super Pop'.

Tras ello, fue redactor en 'Pronto', motivo por el cual se mudó a Madrid. Es en la capital cuando comienza su acercamiento al mundo de la crónica social.

12) Drogas y alcohol

En su libro detalla la etapa más loca de la vida en su vida. Fue la época en la que hacía 'Aquí hay tomate' (2003-2008). Confiesa sus coqueteos con las drogas, las pastillas o el alcohol. Unas adicciones que tienen un gran peso en la obra.

13) Casoplón

A finales de 2010, Jorge Javier compró un chalé de lujo a las afueras de Madrid, ubicado en una zona residencial de clase alta. Los precios de los mismos rozan los 3 millones de euros.

La finca fue construida en 1990, y consta de cinco habitaciones, cuatro baños, jardín, piscina, aparcamiento subterráneo y una pista deportiva. El 'casoplón' tiene una superficie de 507 metros construidos, y la parcela tiene 2.343 metros cuadrados.

Tras romper con Paco, Jorge puso en venta este súper chalé, e abril de 2018, por 4 millones de euros.

14) Pisito en el centro de Madrid

La segunda de las viviendas que Jorge Javier ha puesto en venta es un piso que tiene en Sol, en pleno centro de Madrid. Se trata de un "espectacular y señorial piso en tercera planta, la vivienda es exterior, muy luminosa y con amplias estancias", leemos en el anuncio. Su precio está en torno a los 1,2 millones de euros.

15) Su sueldo de 3 millones

Aunque firmó una hipoteca para pagar su chalé, podría haber desembolsado el coste total del mismo reuniendo su sueldo anual.

El presentador tiene un sueldo aproximado en Mediaset de 3 millones de euros por temporada. A lo que habría que sumar lo que factura con su obra de teatro y su blog de la revista 'Lecturas'. Su patrimonio, no obstante, es bastante más elevado (ver punto siguiente).

16) Un patrimonio de 5,3 millones

El periodista declara sus actividades en su sociedad, Jorge Javier S.L., que cuenta con un activo de 5,3 millones de euros y no presenta deudas, excepto las de su tarjeta de crédito, de unos miles de euros, detalla 'Jaleos'.

17) Su sociedad tiene pérdidas

La sociedad de Jorge se creó en 2003, época en la que el presentador trabajaba en 'Aquí hay tomate' junto a Carmen Alcayde, para la "promoción y divulgación de actividades artísticas".

En 2017, Jorge Javier presentó las cuentas y se vio que, por segundo año consecutivo, su sociedad tiene pérdidas y sus ingresos disminuyen (medio millón en el último año), detalla 'Jaleos'. El patrimonio, no obstante, ha aumentado en 200.000 euros.

18) Problemas con Hacienda

Hacienda tuvo bajo su punto de mira a Jorge Javier en 2011, tras adquirir el famoso chalé. Al presentador de 'Sálvame' le notificaron el embargo de algunos de sus inmuebles por una deuda de 796.928 euros con el fisco.

Al parecer, la Agencia Tribuitaria estimó que había incurrido en algunas irregularidades en sus declaraciones de la Renta de 2005, 2006 y 2007, al facturar sus ingresos a través de una de sus sociedades y no como persona física.

19) Su coche

Jorge tiene un BMW X5 de leasing, esto es, arrendamiento financiero.

20) Empadronado en Las Palmas

Aunque nació en Badalona, estuvo empadronado en San Bartolomé, Las Palmas de Gran Canaria, de lo que deduce que podría haber pasado allí parte de su infancia.

La casa en la que el presentador estuvo empadronado se encuentra a unos metros del mar.

21) Sus amores

Jorge Javier vive con cuatro galgos, que son los verdaderos amores de su vida. Lima es la más cariñosa y apegada a él, pues acude a recibirle siempre que llega tarde a casa de los 'Deluxe' y le acompaña hasta que se duerme.

22) Acoge perritos

Jorge es un gran defensor de los animales, y sobre todo de los galgos, que tantos abandonos sufren tras acabar la época de caza. Además, acoge perritos.

"Os presento a Pluto. Con lo pequeño que es, ya sabe lo que es pasarlo mal. Acaba de llegar a casa en régimen de acogida y en unas semanas se irá con su familia definitiva. Hasta entonces voy a disfrutar de él al máximo", escribía Jorge junto a esta imagen en su Instagram.

23) Antes era "muy taurino"

Aunque se declara antitaurino y siempre pide que se tomen medidas con las corridas de toros, no siempre ha sido así: "Yo era muy taurino y tenía un abono en La Monumental de Barcelona. Dejé de serlo cuando en Las Ventas escuché sufrir a un toro", dijo en su programa en 2014.

24) Los efectos secundarios de la fama

La fama le ha restado mucha espontaneidad. Reconoce que le cuesta más todo, ya que se ha vuelto más desconfiado y precavido.

"He dejado de salir y lo acepto como parte de mi trabajo. No me agrada que mi vida sea así, pero necesito protegerme anímicamente. Y no me gusta haber perdido ese punto de locura ni tener la sensación de que no debo desmadrarme. Me gusta salir y pasarlo bien y terminar encima de una tarima bailando, pero no me compensa el mal rollo que me genera luego pensar que me han pillado", confiesa.

25) No le gusta mucho arreglarse

A pesar de que le veamos siempre de punta en blanco, en realidad no es nada coqueto. Si por él fuera, saldría todos los días con el mismo traje y en chándal.

El presentador además odia ir de compras. ¿Su solución? Acudir a las tiendas a las que van las productoras, de las cuales se lleva prendas sin probárselas ya que saben cuál es su talla y lo que le sienta bien.

26) Siempre está viajando

A Jorge le encanta viajar, sobre todo desde que está soltero. Suele pasar los veranos en Menorca. Durante el año, y entre programa y programa, hace grandes viajes, como a Brasil a comienzos de año, donde le veíamos así de contento:

27) Cuida su figura

Jorge ha adelgazado mucho de unos años hasta ahora. Ya se sabe: volver al mercado del amor te quita kilos de golpe, ya sea queriendo o sin querer.

El presentador siempre ha fluctuado de peso. De hecho, ha pasado por infinidad de dietas para mantener su figura. Este punto siempre le ha preocupado, pero logra mantenerse en su línea cuidando lo que come, aunque le aburra mucho.

Además de confiar en la nutricosmética, nuestro protagonista hace deporte de mediana intensidad cuatro o cinco veces por semana.

28) Fan del botox

Asegura que antes era fan del bótox, pero que hace años que no se inyecta. El cabello se lo cuida con queratina.

Asimismo, acude cada cierto tiempo a un instituto a hacerse el plasma e inyectarse vitaminas. Le encantan las cremas y los aceites. En cuanto llega a casa, se desmaquilla y se pone cremas.

29) Su tonteo con María Patiño

Aunque Jorge tiene muy claro que le gustan los hombres, dudó seriamente de su homosexualidad cuando conocidó a María Patiño. Ambos iniciaron un tonteo que les confundió, pero la cosa se quedó ahí. De hecho, son grandes amigos.

30) Psicólogos

Jorge reconoce que ha ido "mucho" al psicólogo. Y al psiquiatra, alguna vez, sobre todo por problemas de insomnio.

31) Ana Rosa, su mentora

En 1997, Jorge dio el salto a la televisión. La primera que le ofreció una oportunidad de Ana Rosa Quintana, quien, junto con Rosa Villacantín, le hicieron hueco en el programa 'Extra Rosa' de Antena 3.

Después de esta primera colaboración, llegaron muchas otras: 'Sabor a ti', 'Sabor a verano', 'Rumore rumore' con Francine Gálvez.

32) Campos le 'abre' Telecinco

Más tarde, se fue a Telecinco cuando María Teresa Campos contó con él para 'Día a día'.

33) Despega con 'Aquí hay tomate'

'Aquí hay tomate' marcó un antes y un después en su carrera. En 2003 –y durante más de cuatro años– presentó junto a Carmen Alcayde el polémico programa. La cancelación del espacio le llevó a replantearse su carrera.

Más tarde, condujo los debates de 'Gran Hermano 10', reenganchándose así a la pequeña pantalla.

34) De 'Sálvame' al cielo

El año 2009 llega ‘Sálvame’, convirtiéndole en todo un hito de la televisión actual. Tras ello, y hasta hoy, Jorge ha conducido innumerables programas, como 'Sálvame diario, 'Deluxe', 'Supervivientes', 'Got Talent', 'GH VIP', 'GH Dúo'...

35) Sus operaciones

"Me he hecho liposucciones y me he operado de los párpados y de miopía. Las gafas las llevo porque en la tele les gusta. Antes era más echado para adelante con el quirófano. Ahora le he cogido miedo", reconoció en una entrevista.

36) Muy unido a Mila y a María

Se lleva muy bien con algunos compañeros de 'Sálvame', que ya son amigos. Se ha ido de vacaciones a Baleares con María Patiño y Mila Ximénez.

37) Su opinión sobre la independencia

Jorge está a favor de realizar un referéndum para testar qué es lo que quiere el pueblo catalán. Sin embargo, es claro: ante ese futurible referéndum votaría “NO”.

38) De izquierdas

Jorge Javier dijo en 'Sálvame' que votará a Manuela Carmena y a Íñigo Errejón en las municipales y autonómicas, y a Pedro Sánchez en las generales.

"Como no sabíamos que se iban a adelantar las elecciones, para las municipales y las autonómicas, dije que votaría a Carmena y a Errejón. Pero en las generales: yo voto por Pedro Sánchez. Cada vez lo tengo más claro, después de todo lo que está pasando en este país", aseguró en directo.

39) 'Grandes éxitos'

A Jorge no le puede ir mejor profesionalmente. Sus éxitos en televisión se suman a su obra 'Grandes éxitos', una comedia protagonizada por el presentador, y escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio. Nosotros acudimos al estreno en Madrid y nos gustó. Jorge se ríe de sí mismo, del mundo de la televisión y del 'famoseo' que le da de comer.

Y esto es todo, lector. ¿Qué opinas de Jorge Javier? ¿Te cae bien?