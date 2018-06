Jorge Javier Vázquez desvela las extorsiones que ha sufrido por ser famoso

El presentador de ‘Sálvame’ acudió al programa de ‘Cazamariposas’ donde le preguntaron cómo estaba su vida amorosa. Además de hablar de su última historia de amor con Paco, que le dejó una semana antes del estreno de su obra, contó cómo se le está dando ahora el tema de ligar.

La presentadora Nuria le preguntó si “chingaba mucho”, a lo que Jorge Javier Vázquez respondió: “No, pero todo el día estoy pensando en eso. Falla que no sé dónde ir. Hay aplicaciones pero me da vergüenza poner mi foto. La pondría, pero luego la gente comentaría ‘ay, mira está Jorge Javier en Grindr’ (app destinada principalmente al público gay)”.

“Me acosté con un chico y mientras dormía, me hizo fotografías”

Después continuaba explicando: “De todos modos, el mundo aplicación, lo que se ve en la foto y luego el movimiento, es distinto. Salir me cuesta un poco más porque me cuesta mucho el pico pala y luego, yo me conozco y se quién soy pero la gente te reconoce y cuando vas a ligar no está el efecto sorpresa que tiene que existir cuando estas ligando con alguien”.

Nando, el presentador del programa, le preguntó entonces si no se ha vuelto paranoico con el pensar si le graban y fue entonces cuando relató la extorsión que vivió por parte de un chico que conoció. “A mí ya me la jugaron una vez porque una vez me acosté con un chico y mientras dormía, me hizo fotografías. Me llamó el director de ‘Interviú’ y me dijo que le habían ofrecido mis fotos, desnudo. Me dijo que tenía que estar tranquilo porque si alguien se atrevía a publicar eso era un pedazo de delito, que le caía un rejonazo brutal. Después yo seguía viendo al tío por Madrid y cada vez que le veía se lo decía él se lo negaba decía que no. Hace poco le vi acompañando a otro famoso. Me hizo fotografías estando desnudo yo y se paseó por mi casa, fotografiándolo todo y mi DNI”.

También relató otra historia en la que otro ligue le acabó echando de su casa: “Una noche ligué en la discoteca Metro y el tío estaba súper bueno. Tenía como 22 años, me dijo voy a tu casa pero tienes que ser pasivo y le dije: ‘hombre claro, claro’, lo que haga falta, te pinto la casa si quieres, pero es que estaba ¡tan bueno! Yo era joven e inexperto y cuando llegué ahí a su casa, me dijo: ‘venga, va’ y le dije pero hay otras cosas para hacer, y me echó de su casa. En realidad no había sido lo que había comprado, prometí una cosa que luego que no cumplí”, reconoció asumiendo que le había mentido.

Jorge Javier ha sufrido más extorsiones

Cuando saltó a los medios el vídeo en el que se veía a Cristina Cifuentes robando las cremas, -que le llevó a dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid-, Jorge Javier se solidarizó con ella, aunque también dejó claro que la política había hecho lo correcto, “bien dimitida está”, escribió, y aprovechó para revelar que él también ha sufrido extorsiones: “No somos pocos a los que se nos ha intentado extorsionar de alguna manera. Demasiados, diría yo. Y la secuencia siempre es la misma. Primero, el pánico. Pánico a defraudar a tu familia, a que tu carrera se vaya al traste. Tú mismo te das igual, sufres por los que te rodean. El pánico se va trastocando en un miedo que te va acompañando cada vez con menos intensidad. Aprendes a convivir con él, a integrarlo en tu vida, a aceptarlo”, escribió el presentador en su blog de la revista ‘Lecturas’.

Después continuó explicando: “Los personajes populares nos hemos convertido en golosos elementos para los cazadores de dotes. No es fácil vivir con la sensación de que en la esquina de cualquier madrugada te pueden tender una trampa”.