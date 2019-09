Jorge Javier Vázquez se la devuelve (doblada) a Pedro García Aguado

Jorge Javier Vázquez es dado a decir lo que piensa sin filtro alguno. Tras criticar a Plácido Domingo y a Podemos, ahora le ha llegado el turno de Pedro García Aguado, nombrado por Isabel Díaz Ayuso como director general de la juventud de Madrid.

En su columna semanal de la revista 'Lecturas', el presentador de Telecinco se la devuelve doblada al conductor del programa 'Hermano Mayor', ya difunto en la parrilla.

Aguado atacó a Vázquez el pasado mes de mayo. Por aquella época se emitía 'Supervivientes', y el presentador del reality tuvo una especie de riña con Dakota, quien se hizo famosa tras haber participado en 'Hermano Mayor'. "¡Vamos! Con los pollos que le montabas en ‘Hermano mayor’ y ahora quieres hablar con tu padre!", le dijo Vázquez, removiendo el triste pasado de la concursante.

Aguado criticó duramente a Vázquez cuando éste último presentaba 'Supervivientes'. Le llamó "miserable"

Ante esto, Aguado, que conducía el mencionado programa de jóvenes conflictivos, cargó públicamente contra el de 'Sálvame'. Escribió un tuit que decía: “Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier Vázquez a Dakota. Yo estoy con Ella y es muy miserable usar ‘Hermano mayor’ para menospreciar su deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar, #todoscondakota”, algo que sentó francamente mal a Jorge Javier Vázquez, quien ahora le responde también en público.

Jorge Javier se la devuelve a Aguado

"Conocí a García Aguado en Mediaset. Lo entrevisté en ‘Hay una cosa que te quiero decir’ y, luego, creo recordar que coincidimos en alguna cena de presentadores de Navidad. Nos tratábamos con cariño, o al menos eso deduje yo. Él se mostraba muy simpático conmigo, las cosas como son", comenta Jorge Javier en su columna.

Cuando me enteré de lo que había hecho Aguado, no me lo podía creer. Él, que trabaja de mediador, que intenta solucionar conflictos, ¿no cree que hubiera sido mejor llamarme?

"Cuando yo tuve el lío con Dakota en ‘Supervivientes 2019’, él escribió aquel tuit. (...) Cuando me enteré de lo que había hecho, no me lo podía creer. Él, que trabaja de mediador, que intenta solucionar conflictos, ¿no cree que hubiera sido mejor llamarme para hacerme ver que, según él, me había equivocado? ¿No entiende que para proteger a Dakota me dio una innecesaria hostia pública a mí? ¿Que en vez de apaciguar los ánimos alentó la guerra tirando del hashtag #todoscondakota? ¿Que desvistió a un santo para vestir a otro?, que diría una madre", añade.

¿No éramos compañeros? ¿Le aconsejará a los jóvenes madrileños que actúen como él en un caso así?

"¿No éramos compañeros? ¿Le aconsejará a los jóvenes madrileños que actúen como él en un caso así? Preguntas sin respuesta en el crepúsculo del verano. Y, sobre todo: ¿qué cara pongo cuando me lo encuentre? ¿La de aquí no ha pasado nada, la de #todoscondakota, o la de Viva la Madre Superiora? Ha llegado un momento en el que a los políticos es mejor pedirles sus publicaciones en redes que su currículum", finaliza.

¿Qué opinas de todo esto? ¿Con quién vas?