Jorge Javier Vázquez se desnuda en las redes sociales

Jorge Javier Vázquez, de 49 años, se ve estupendo después de haber perdido 16 kilos en los últimos meses. Seguramente por ello, ha decidido posar sin nada de ropa para sorpresa de todos sus seguidores.

El presentador catalán ha publicado una foto en su perfil de Instagram en la que se le ve desnudo, tapándose sus partes íntimas con un edredón blanco. Junto a la sensual imagen, el presentador de ‘Sálvame’ y ‘Supervivientes’ ha escrito: “Quisiera ser un pez”, una de las frases que se puede escuchar en la conocida canción ‘Burbujas de amor’ de Juan Luis Guerra.

Halagos y críticas por su desnudo

La fotografía ha incendiado las redes sociales. En menos de una hora ha conseguido obtener más de 7.000 ‘Me gusta’ y muchos de comentarios, entre los que se pueden leer muchos buenos como: “¡Cada día más seductor!”, “Quién te a visto y quién te ve.!! Estás fantástico”, “Me encanta la foto y el torso también”, “Mola mucho está foto, pensada o no queda muy de inspiración de la película la joya del Nilo” o “Cuerpazo”.

Sin embargo, otros han criticado a Jorge Javier Vázquez por su desnudo: “Qué pena me das, lo siento”, “Llama al 112 o ven a recogerme en camilla porque me acaba de dar algo a la patata y no puedo levantarme del suelo”, “Qué aburrimiento”, “Que necesidad... De hacer y subir esta foto...” o “Con tu cuerpo y tu cara no has tenido suerte, no te tocó, algunos pueden exponerlo, lucirlo pero el tuyo, si no quieres críticas, ya sabes. De verdad, las gentes queremos cuerpos de buen ver, algunos tienen la inteligencia ,otros físico, otros lo tienen todo. Es cuestión de suerte”.