Jorge Javier Vázquez, en la cuerda floja por su "rojos y maricones" (y demás)

Jorge Javier Vázquez lleva meses perdiendo el juicio. El presentador de Telecinco nunca ha ocultado su preferencia por la izquierda, en concreto por el PSOE, pero desde abril ha convertido su columna de la revista de corazón 'Lecturas' y su programa de corazón 'Sálvame' en unas tribunas políticas en las que no para de proferir mensajes "antifascistas".

Del "si pasas una mala racha no te folles a un facha", pasamos al "Sálvame es de rojos y maricones y quien no lo quiera ver que no lo vea", hasta piropos hacia Fernando Simón y su sonada bronca con Belén Esteban por tener diferentes ideas políticas.

Todo esto, como no podía ser de otra forma, le ha puesto en el punto de mira de los jefes de Mediaset. La mitad de España, aproximadamente, no vota a la izquierda y quizá tener un presentador tan radical les hace perder audiencia. Algo que no le conviene ahora a la empresa de Paolo Vasile, sobre todo tras su expulsión del Ibex 35 y tras la caída en publicidad debido a la crisis del coronavirus.

Jorge Javier Vázquez, en la cuerda floja en Telecinco

Según apunta 'Periodista digital', lo de "este programa es de rojos y maricones y quien no quiera verlo que no lo vea" ha caído como una bomba en los socios italianos de Mediaset, una empresa con tradición conservadora.

Tanto es así que a día de hoy no se descarta el despido de Jorge Javier Vázquez, según el citado medio, o una retirada temporal, sobre todo teniendo en cuenta que Belén Esteban está planteando abandonar 'Sálvame' tras su discusión con el catalán.

Veremos qué acaba ocurriendo o si le dan un toque de atención, porque, la verdad, Jorge está perdiendo un poco los papeles y se está cargando la esencia de 'Sálvame'. La audiencia de este programa no quiere ver peleas, quiere diversión.