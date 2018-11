Jorge Javier Vázquez arremete contra Podemos

El presentador está triunfando con su obra ‘Grandes éxitos’, una comedia escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio. Tras tener muy buena acogida mientras estuvo en la Gran Vía, Jorge Javier Vázquez inició a principios de mes una gira por toda España. Sin embargo, el presentador de ‘Sálvame’ ha denunciado que está sufriendo un supuesto veto por parte de Podemos.

“Tú sabes que yo soy bastante de izquierdas. La gente de Cádiz no para de preguntarme que por qué no voy al Teatro Falla. Yo siempre contesto que vamos donde nos llevan. ¿Sabes qué reflexión hago? Los ayuntamientos en los que está Podemos nunca me llevan”, confesó en ‘Sálvame’.

“Ha habido varios. No le doy una explicación. Cada uno tendrá su línea y puede considerar que lo mío es muy lejano a Bertolt Brecht, que lo es. Pero tenemos que ir siempre arriesgando a sitios y alquilar nosotros los espacios. Nos ha pasado que antes de ir a un sitio nos han montado un pollo por estar contratado de antes. Lo digo porque tengo la gira armada hasta junio, no vaya a ser que me censuren”, sentenció.