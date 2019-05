Jorge Javier Vázquez lleva una semana complicada. Tras cargar contra las Azúcar Moreno por 'timar' a Mediaset, tuvo también un desafortunado comportamiento con Dakota Tárraga en la última gala de 'Supervivientes 2019'.

El presentador sacó a relucir el triste pasado de la concursante, algo que fue muy criticado por los espectadores y por Pedro García Aguado, quien ayudó a Dakota a salir del agujero negro en el que se encontraba.

[Aquí te contamos lo que ocurrió con Jorge Javier y Dakota]

Este martes, no obstante, Jorge Javier reflexiona en su blog de 'Lecturas' sobre lo sucedido y llega a una conclusión: "Lo volvería a hacer".

Jorge Javier Vázquez se reafirma

"Tuve movida con Dakota. Desde el mismo momento en que se inició, supe que aquello no iba a acabar bien. Y así fue. Volví a casa tocado y, al meterme en la cama, pensé que me había equivocado. Eso me alivió. Reconocer los errores libera", comienza diciendo.

Reconozco que me pensé la frase antes de pronunciarla. Pero tras una rápida valoración decidí lanzarla con todas las consecuencias. Lo volvería a hacer

Tras aislarse para no recibir demasiada información sobre la polvareda que levantó, reflexiona: "Es fácil analizar los hechos de manera fría, así que no conviene martirizarse. Solo ser honesto con uno mismo y responder con sinceridad a la pregunta: “¿Lo hubieras hecho de otra manera?”. En este caso, la respuesta es “sí”. Me han contado –muy por encima, tampoco he querido indagar mucho– que ha molestado esta apreciación que le hice a Dakota y que dice algo así como: “Con los pollos que le montabas a tu padre en ‘Hermano Mayor’ y ahora mueres por hablar con él”.

Aunque parezca que está arrepentido, nada más lejos de la realidad: "Reconozco que me lo pensé antes de pronunciarla. Pero tras una rápida valoración –tampoco es que dé mucho tiempo a pensar en un programa en directo– decidí lanzarla con todas las consecuencias. Lo volvería a hacer".

Lo hice y lo volvería a hacer porque hay pocas cosas que me repugnen más que la autocensura

Jorge Javier asegura que lo hizo por "el humor": "Intenté introducir una nota de humor. Negro, quizá, pero humor al fin y al cabo. Lo hice y lo volvería a hacer porque hay pocas cosas que me repugnen más que la autocensura. No quiero dejar de hacer o decir cosas por el miedo al qué dirán. Empiezas cediendo en estas cosas y acabas haciendo tu trabajo siguiendo los dictados de AA (Aburridos Anónimos)".

¿Qué opinas del comportamiento de Jorge Javier Vázquez?