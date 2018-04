Preocupación por el hijo de Ana Obregón y Lequio, Jorge Javier vende su chalet, la victoria de Belén Esteban y la reconciliación 'real'

Esta semana todas las revistas se hacen eco y analizan los detalles y anécdotas de la primera reaparición pública de la familia real tras el rifirrafe que se produjo la pasada Semana Santa en Palma de Mallorca. Unas imágenes que se produjeron a las puertas del hospital, donde se encontraba ingresado el rey Juan Carlos, y que supuso la imagen de la reconciliación, que se ha llegado a catalogar más como una puesta en escena y paripé.

Como ya os contamos en EXCLUSIVA en GRITOS, ahora es Mariángel Alcázar la que cuenta que no se produjo tal veto del rey emérito a Letizia Ortiz y que el propio Juan Carlos se enfadó por las versiones que se estaban dando que no eran ciertas ya que estaba viendo el programa ‘Sábado Deluxe’. Una información que viene a confirmar lo que ya os adelantamos.

Además Jorge Javier Vázquez se posiciona del lado de la reina Letizia en su columna. “Me siento más cercano a ella” y añade que ha sido “un vídeo demoledor para Letizia”, algo que le ha llevado a estar más de su lado: “Tengo un enganche con ella. Me gusta, No lo puedo remediar. Y a la gente que me gusta se lo perdono casi todo”, ha explicado.

Preocupación por Álex Lequio

El pasado domingo, 8 de abril, Ana Obregón, Alessandro Lequio, el hijo de ambos, -Álex-, y la novia de éste desde hace dos años, Francisca, cogieron un vuelo desde Madrid con destino Nueva York donde han visitado un centro especializado en oncología, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. La familia se cogió un hotel muy próximo al centro médico. Los padres estarán unas semanas con su hijo allí. Anteriormente ya se vio a Lequio y a su hijo visitando otra clínica en Madrid.

Las imágenes también dan muestra de la buena relación de Ana y su exmarido Alessandro y de lo integrada que está la novia del joven en la familia. La pareja ya tiene planes de boda, “para el 2019 o 2020”, señaló Álex a principios de año. (Diez Minutos).

Toño tendrá que pagarle a Belén 600.00 euros

Otra de las noticias que también acaparan dos de las portadas es la victoria legal de Belén Esteban contra su exmánager, Toño Sanchís. La expareja de Jesulín de Ubrique está muy contenta después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya ratificado la sentencia en la que ya le daba la razón a Belén. Sanchís tendrá que pagar a la colaboradora de ‘Sálvame’ 600.000 euros y ésta está dispuesta a ir “a por todas”, quiere ir por lo penal, según recoge ‘Lecturas’.

Además Belén ha concedido una entrevista en exclusiva a su revista de cabecera ‘Semana’, en la que dice que “Toño está acabado” y no se va a andar con pena ni lástima con la casa de Sanchís, que está embargada. “Si no me da mi dinero, sacaré su casa a subasta”.

Esteban no va a tener remordimientos con dejar a Toño y a su familia sin casa ya que la mujer del exrepresentante Lorena “ha sido cómplice” y ella también tuvo que vender un piso con el que tenía un gran valor sentimental para saldar sus deudas con Hacienda”.

Jorge Javier Vázquez vende su impresionante chalet

El presentador de ‘Sálvame’ ha decidido poner en venta el chalet que se compró en el año 2010 por un valor de 2.650.000 euros y que fue el nido de amor de Jorge Javier Vázquez y su expareja Paco. Antes vivieron en la casa que tiene en el centro de Madrid el presentador.

Al catalán le queda grande la casa y parece que quiere desprenderse de los recuerdos que le trae en vista de que han pasado ya cuatro meses desde que se produjo la ruptura de la pareja y parece que ya no hay marcha atrás en la decisión.

Se trata de una extensa propiedad, con una parcela de 2.400 metros cuadrados. Consta tres plantas, cinco habitaciones, cuatro cuartos de baño, dos salones, cocina y amplio jardín con piscina. Una maravilla de la que se quiere desprender. (Diez Minutos).

Isabel Pantoja lo da todo en el concierto de su hijo

Isabel Pantoja ya no sale apenas de su casa y su reaparición fue toda una sorpresa. La cantante lució la mejor de sus sonrisas en el concierto que su hijo Kiko Rivera dio en Sevilla.

La tonadillera estuvo acompañada de su sobrina Anabel Pantoja y Raquel Bollo, con la que no se la veía desde hace tiempo. Isabel no paró de bailar y cantar toda la noche. “Estoy sudando”, confesó. (¡Hola! y Lecturas).