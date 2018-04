Jorge Javier Vázquez vende este increíble chalet por casi 4 millones de euros

El presentador de Mediaset ha puesto a la venta su maravilloso chalet situado en una de las zonas más exclusivas de Madrid, la urbanización de La Florida, en El Plantío, donde viven otros famosos como José Luis Moreno o Bertín Osborne. El precio de venta de la casa es de 3.998.000 euros.

Jorge Javier Vázquez se trasladó a vivir allí con su expareja, Paco, en el año 2010. Se trata de un chalet independiente de 700 m2, con una parcela de 2.343 m2, de los cuales 2.000 m2 están destinados a jardines. (No te pierdas toda la galería de imágenes).

La vivienda está distribuida en cuatro plantas, tiene 4 dormitorios (con posibilidad de aumentar el número), 5 baños, un amplio salón y cocina totalmente equipada. La planta baja es sobre rasante, en ella nos encontramos el distribuidor, un dormitorio de servicio con acceso a exterior, un cuarto de baño, office, salón para servicio y sala multiusos también con acceso a exterior.

En la planta principal hay una escalera muy llamativa que lleva al hall recibidor con un diseño moderno y vanguardista, un aseo de cortesía, un salón de más de 100 m2 en diferentes ambientes con comedor independiente, la cocina tiene acceso al exterior, zona de lavandería y baño. Además, en esta planta hay también un porche exterior con una gran piscina y gimnasio cubierto.

La primera planta consta de un distribuidor, un dormitorio principal muy grande con sala de estar, un gran cuarto de baño, un despacho y terraza. También hay otro dormitorio con cuarto de baño. Mientras que la planta segunda alberga una preciosa sala de fiestas con varias salas y preciosas vistas, además de un cuarto de baño independiente.

Jorge Javier ha personalizado mucho la decoración de la casa, toda ella tiene toques art-decó, característico de los años 20 y 30, además de tener varios espacios de estilo árabe.

Aunque al principio se pensó que el presentador de ‘Sálvame’ quería deshacerse de esta casa por los recuerdos que le podía traer su convivencia de más de siete años con Paco, el propio Jorge Javier ha señalado que “no vende la casa por desamor”. “Está llena de recuerdos bonitos y cuando echo la vista atrás prefiero recrearme en ellos y no en las ausencias”, ha señalado.

Después explicaba: “Quiero vender mi casa pero no para comprar otra. A mí ya no me pillan más en esas historias. Necesito sentirme libre, no tener esas ataduras, tener la oportunidad de ir probando, cambiar. No le tengo ningún apego a las cosas materiales y por eso no me produce tristeza decir adiós a una casa”. (No te pierdas toda la galería de imágenes).