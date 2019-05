Jorge Javier Vázquez recibió a Bertín Osborne por segunda vez en su casa de Madrid. El presentador ya charló con Bertín hace unos meses pero ambos han decidido grabar un segundo programa tras el ictus que sufrió el conductor de ‘Sálvame’.

La entrevista, emitida este viernes en el programa 'Mi casa es la tuya' (Telecinco), Jorge Javier detalló como sucedió todo, los momentos de la intervención, cómo está siendo la recuperación y qué pasó con su ex, Paco.

Cómo sucedió el ictus

"Te veo fenomenal, pensé que te vería más desmejorado”, dijo Bertín al verle. "Cuando la gente me venía a ver al hospital se pensaban que me vería con el pelo rapado, con costras en el cuello, tumbado en la cama… pero, no, no me enteré de nada, todo fue muy rápido. A mí me operaron por la ingle", aseguró Jorge antes de empezar con todos los detalles de lo sucedido.

"Empecé a escuchar, ‘grave’, ‘importante’, no sé… creo que incluso llegue a escuchar la palabra ‘morir'", comentó el de 'Sálvame'. "Yo le veía las caras a los médicos y eran un poema. Los veía intranquilos… Me quedé en shock", añadió.

El testamento a favor de su ex

Jorge Javier también confesó para hablar de su ex, Paco, quien se portó muy bien con él en esos momentos tan duros, pues no se despegó de él ni un segundo. "Aproveché para hacer el testamento, a favor de mi ex, por cierto, que en el anterior no lo tenía incluido", dijo, quitándole hierro al asunto.

Pese a todo, aseguró que nunca tuvo sensación de peligro. "Nunca pensé que había llegado mi momento. Fue todo un cúmulo de situaciones que podría haber sido terrible. Hice todo lo que está contraindicado después de un ictus", añadió.

Preocupado por el sexo

"Me acuerdo que a los pocos días de estar en casa llamé al médico para preguntarle si podía practicar sexo. Su respuesta fue que sí, pero normal", dijo entre risas.

Haciendo balance, el entrevistado afirmó que lo más le ha "dolido" de todo esto: "Que la vida haya tomado la decisión por mí. Quedaba poco para terminar una temporada fantástica. Lo que más me ha jodido es no poder terminar la función cuando yo quería. Hasta que tomé la decisión de cancelar la gira pasé una semana llorando", añadió, en tono serio.

