Jorge Javier Vázquez baraja cogerse una nueva baja laboral en Mediaset

El ictus que Jorge Javier Vázquez sufrió en marzo cambió completamente su vida. El presentador está centrado en su familia y en sus perros, con quienes comparte su tiempo libre. Los días del de Telecinco suceden tranquilos, pero hay algo que le tiene preocupado: su posible próxima operación.

Jorge Javier confiesa en su blog de 'Lecturas' que cuando acudió a hacerse una de las pruebas de seguimiento para ver que todo marchaba bien, el médico le dijo que es probable que tuviese que volver a pasar por quirófano.

Cuando el médico me dijo que a lo mejor tenía que volver a operarme, se me vino el mundo encima. Me quedé sin palabras. Triste, apagado. Sin ganas

"Fui el 10 de septiembre tan tranquilo a hacerme una prueba. Disfruté con la sedación, incluso avisé al anestesista para que me dijera cuándo iba a darme el chute. Quería gozar al máximo esa sensación. Y cuando el médico apareció en la habitación y me dijo que a lo mejor tenía que volver a operarme, se me vino el mundo encima. Me quedé sin palabras. Triste, apagado. Sin ganas", asegura.

"Otro mes de baja"

El presentador cuenta que al enterarse de que podía tener que volver a afrontar una operación, no le preocupó la intervención, sino por lo que todo ello conlleva" "No me sentí mal por la operación sino por todo el proceso que podía volver a acarrear: otro mes de baja, el bajón emocional. Me ha costado asimilar que a lo mejor tengo que volver a operarme".

No me sentí mal por la operación sino por todo el proceso que podía volver a acarrear: otro mes de baja, el bajón emocional

Aunque ha sido un palo, Jorge Javier está concienciado: "Desde el momento en el que admites que no manejas enteramente tu vida y que es una pérdida de tiempo revolverse contra la realidad se rebaja la ansiedad y aprendes a vivir de otra manera, más tranquila, más apacible, más placentera, incluso".

A día de hoy aún no se ha hecho la prueba, veremos qué acaba pasando. Ojalá todo salga bien.

